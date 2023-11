Ousmane Sonko :  fin de la grève de la faim – ce qu’il faut retenir de cette stratégie de lutte

Selon les responsables de Yewwi qui lui ont rendu visite, Ousmane Sonko a mis fin à la grève de la faim qu’il menait depuis mi-octobre.

À en croire Guy Marius Sagna : “Il a suspendu l’utilisation de cette arme pour l’instant”.

Même son de cloche pour Habib Sy, responsable au sein de la coalition Yewwi Askan Wi qui confirme l’info mais tient à préciser que c’est temporaire : “En tout état de cause, il reprendra, au gré des contextes”.

Cheikh Tidiane Dièye, un autre leader de Yewwi se réjouit en ces termes : « J’ai revu l’ami, le frère, l’alter ego, le compagnon de lutte. Je ne suis pas seulement soulagé de constater qu’il a bonne mine et recouvre la plénitude de sa santé. Je suis aussi soulagé parce que je l’ai vu mentalement solide. Il est solide comme un roc. Ceux qui pensaient le neutraliser l’ont libéré. Ils souhaitaient le casser mais l’ont fortifié. Ils rêvaient de l’anéantir mais l’ont fait revivre ».

Même si la Cour suprême au Sénégal a cassé le jugement qui avait remis M. Sonko dans la course à la présidentielle en annulant sa radiation des listes électorales prononcée à la suite d’une condamnation dans l’affaire Adji Sarr certains de ses partisans continuent mordicus d’affirmer que Sonko reste le candidat de la coalition. Notez qu’il a lui-même désigné Bassirou Diomaye Faye comme une alternative malgré qu’ils soient, tous les deux, derrière les barreaux.

La remarque c’est que soit Sonko et son avocat attitré Me Ciré Clédor Ly font du dilatoire, soit ils font dans la manipulation et si c’est le cas, c’est qu’ils en font trop.

Il y a, dans cette affaire, un côté caprice : aujourd’hui je fais grève, demain j’arrête et après-demain je vous dirai quand est ce que je vais reprendre. Quel est donc le sens de cette méthode de lutte ?

Pire, Me Ly est en train de ruiner sa crédibilité lui qui disait à qui veut l’entendre que son client était dans un « coma très profond », par quel miracle nous rabiboche-t-on qu’il est aujourd’hui dans une forme herculéenne, qu’il est solide comme un roc et qu’il a le moral au beau fixe ?

Un peu de logique tout de même, les amis.

“You can fool all the people some of the time and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.” A. Lincoln

« Vous pouvez tromper certaines personnes tout le temps, et tout le monde à certains moments, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. » Abraham Lincoln

Papis SAMBOU