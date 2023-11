Chioma souhaite un joyeux anniversaire à son mari, Davido.

Dans un message touchant sur les réseaux sociaux, Chioma a tenu à souhaiter un joyeux anniversaire à son mari, Davido. Elle a déclaré que celui-ci était la cerise sur son gâteau et l’étincelle de son feu d’artifice.

Chioma a exprimé sa joie de pouvoir passer une nouvelle année aux côtés de son époux, en promettant de vivre encore plus d’amour, de rire et d’aventures ensemble. Elle affirme que chaque jour passé avec Davido est plus lumineux et se réjouit de célébrer cette personne extraordinaire qu’il est.

Plein d’amour et de fierté, Chioma souhaite rendre cet anniversaire aussi fabuleux que Davido fait sa vie. Elle le compare même à un gagnant d’un Grammy, soulignant ainsi son talent et son impact dans l’industrie musicale.

Ce message a touché le cœur des fans du couple, qui ont été nombreux à souhaiter un joyeux anniversaire à Davido et à exprimer leur admiration pour leur relation. Il est agréable de voir que malgré les hauts et les bas, Chioma et Davido continuent de s’aimer et de se soutenir mutuellement. Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire pour cette nouvelle année de bonheur et de réussite !

Cheikh Coka