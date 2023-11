David Hallyday sur l’expo autour de Johnny en Belgique  

Il y a près d’un an, une exposition inédite autour du célèbre rockeur Johnny Hallyday était présentée pour la première fois à Bruxelles. Prolongé dans notre capitale jusqu’en août dernier, l’événement s’installe désormais à Paris, du côté de la Porte de Versailles. David Hallyday, le fils du Taulier, critique ouvertement cette initiative : “L’impression de voir devant moi le butin d’un cambriolage.”

Désormais présentée à Paris, l’exposition retrace la vie du chanteur à travers des souvenirs musicaux, des moments de scènes mémorables, mais également des moments de vie plus intimes. Plusieurs objets rares sont présentés à l’occasion de cette exposition : costumes de scène, voiture, guitares, motos, souvenirs et photos ainsi que des pièces uniques et personnelles qui n’avaient encore jamais été dévoilées au public. Plus de 100.000 visiteurs ont visité l’événement à Bruxelles : un résultat honorable, mais qui reste en dessous des attentes initiales des organisateurs.

Questionné à ce sujet dans les colonnes de La DH, David Hallyday, le fils de Johnny, n’a pas hésité à partager son avis tranché sur l’événement. “En parlant d’exploitation commerciale, je pense à une exposition récente à Bruxelles où ont été montrés des objets personnels de mon père. J’ai préféré ne pas m’y rendre. La ligne rouge séparant la vie publique de l’intime et du sacré me semblait franchie. J’aurais eu l’impression de voir devant moi le butin d’un cambriolage”.