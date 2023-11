Kim Kardashian sous le feu des critiques à cause de Photoshop ?

La star mondiale Kim Kardashian est (encore) dans le viseur des internautes depuis plusieurs jours. La raison ? Certains affirment que la femme d’affaires a retouché volontairement un cliché de sa fille North West, âgée de 10 ans, pour la rendre “plus grande” et “plus mince”. “C’est vraiment malsain”, peut-on lire sur la toile.

Les réseaux sociaux et leurs dérives

North West marche dans les pas de sa célèbre mère. À seulement 10 ans, elle est déjà une véritable fan de mode et n’hésite pas à donner son avis sur les tenues de Kim Kardashian. Lors du dernier MET Gala, par exemple, North West a conseillé sa mère sur la robe qu’elle devait porter, comme on a pu le voir dans l’un des derniers épisodes de la téléréalité “The Kardashian”. L’enfant s’affiche régulièrement dans des tenues tendance sur les réseaux sociaux, mais selon certains internautes, Kim Kardashian n’hésiterait pas à retoucher certains clichés de sa fille.

La dernière polémique en date est une photo de North West qui prend la pose dans un ensemble gris en peau de pêche. Cheveux lissés, lunettes de soleil et sac pailleté : l’enfant a tout d’une grande sur ce cliché publié sur Instagram. Le hic ? Le corps de l’enfant semble avoir été retouché volontairement. “Vous n’allez pas me dire que Kim a vraiment retouché sa propre fille avec Photoshop ? Qu’elle le fasse pour ses propres photos, mais pas à son enfant, elle est bien trop jeune”, regrette une internaute, citée par des reporters de HLN. “Le sol et le mur atour d’elle sont déformés”, ajoute un autre interaute.

“Ses jambes sont allongées et son corps aminci”, surenchérit une internaute. “C’est triste, North West est parfaitement bien comme elle est, elle n’a pas besoin d’être retouchée.”

D’autres internautes ont volé au secours de Kim en tentant de calmer les esprits en expliquant que la photo avait certainement été prise sous un angle différent, ce qui donne cette “sensation étrange”. “

Ces photos sont parfaitement normales”, assure une abonnée de Kim Kardashian. Alors, véritable retouche ou simple effet d’optique ?

A vous de voir.