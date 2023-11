Ludivine Sagnier : une performance passée à la trappe au montage de “Napoléon”

Selon « Le Parisien », l’actrice française Ludivine Sagnier a été coupée du montage final du film “Napoléon” de Ridley Scott, dans lequel elle incarne le rôle d’une aristocrate espagnole. La scène de la comédienne devrait néanmoins réapparaître dans la version qui sera diffusée prochainement sur Apple TV+. “Il y a de plus grandes déceptions que celle-là dans la vie”, relativise l’actrice.

Joaquin Phoenix arbore le bicorne de l’empereur pour le très ambitieux “Napoléon” de Ridley Scott, un pari à près de 200 millions de dollars qui tente de mêler batailles homériques et vie sentimentale de Bonaparte. Le film est diffusé dans les salles de cinéma depuis ce mercredi 22 novembre. En 2H39, ce film à grand spectacle retrace le destin de cette figure de l’histoire française et européenne, depuis la Révolution française jusqu’à son exil à Saint-Hélène. Et insiste sur l’amour éperdu du Corse pour Joséphine, sa première épouse, incarnée par Vanessa Kirby.

L’actrice française Ludivine Sagnier a eu la chance de tourner dans le long-métrage de Ridley Scott. Pourtant, même si son nom figure bien dans la liste des acteurs du générique, l’actrice n’apparaît pas à l’écran durant le film. Sa scène a été coupée au montage. Deux jours après la sortie de “Napoléon” au cinéma, la comédienne se confie sur son expérience : “Évidemment, c’est un peu frustrant, assez décevant, mais il y a de plus grandes déceptions que celle-là dans la vie”.