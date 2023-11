Sir Alex Ferguson : il vend sa villa de plusieurs millions d’euros près de Manchester pour une raison que nous vous dévoilons

Le célèbre coach de Man U. Sir Alex Ferguson a décidé de mettre en vente sa villa de plusieurs millions d’euros située près de Manchester, dans le nord de l’Angleterre. A 81 ans, l’ancien entraîneur écossais légendaire a pris cette décision après le décès de sa femme Cathy le mois dernier, selon les médias anglais.

La villa de Sir Alex Ferguson se trouve à Wilmslow, dans le Cheshire, à plus de 20 km du centre de Manchester. La maison a une surface habitable de plus de 650 m² et est située sur un terrain clôturé et sécurisé où l’intimité de l’ex-entraîneur écossais et de sa famille pouvait être garantie.

La demeure dispose d’un grand hall d’entrée et d’une immense cuisine ouverte. Chaque chambre possède une salle de bains privative. Quelques clins d’œil à l’Écosse sont présents dans la villa. Par exemple, l’un des escaliers a été recouvert d’une moquette en tartan, le célèbre tissu à carreaux dont est également fait le kilt écossais.