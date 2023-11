À la rencontre de la légendaire Awa Ndao Latifa

Awa Ndao Latifa est une figure emblématique dans l’industrie de la beauté au Sénégal, et avec une carrière qui s’étend sur 33 ans, elle incarne la passion et la détermination. Marie Sy, également connue sous le nom de Rima et fondatrice de l’institut de beauté MBR, a eu le privilège de s’entretenir avec elle dans une vidéo captivante sur sa chaîne YouTube, Rimaz World, où Awa Ndao partage ses défis, ses moments marquants, et le secret de son succès. N’hésitez pas à visionner cette vidéo pour une source d’inspiration inestimable.

Par Marie Sy, alias Rima, Fondatrice de l’Institut de Beauté MBR