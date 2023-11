Déclaration du Collectif Mécontent pour la Bonne Marche de la DSE-France lors de la Conférence de Presse du 25 Novembre 2023

Chers membres, sympathisants et citoyens engagés,

Le 25 novembre 2023, le Collectif Mécontent pour la Bonne Marche de la DSE-France a tenu une conférence de presse visant à exprimer ses préoccupations quant à la direction actuelle de la DSE-France et à présenter un plan d’actions stratégiques pour redresser la situation en vue des élections à venir.

Le Collectif tient tout d’abord à remercier chaleureusement ses militants, sympathisants, femmes, jeunes, hommes et la société civile pour leur engagement et leurs sacrifices au sein du parti. Composé d’hommes et de femmes dévoués, le Collectif a pour objectif principal de veiller à la bonne marche de la DSE-France en vue de la victoire du candidat Monsieur Amadou BA dès le premier tour, le soir du 25 février 2024.

Cependant, le Collectif constate avec inquiétude que, depuis trois ans, l’orientation de la DSE-France compromet la victoire du parti en France. Le manque de leadership, la vision éclairée, et une gestion clanique et opaque sont autant de facteurs qui, selon le Collectif, ont conduit à la perte de bastions historiques électoraux.

Le Collectif exprime les frustrations, humiliations et mécontentements ressentis par les militants et sympathisants, soulignant que ces éléments expliquent la défaite du 31 juillet 2022 en France, notamment à Paris.

Face à cette situation déplorable, le Collectif appelle à des réformes profondes pour redonner à la DSE-France son élan d’antan. Le plan d’actions stratégiques du Collectif repose sur la remobilisation de la base à travers des animations politiques et des visites de proximité auprès des citoyens sénégalais en France, en mettant un accent particulier sur les foyers, socle de l’électorat.

Le Collectif propose la mise en place rapide de Comités électoraux autonomes, dotés des moyens nécessaires pour occuper le terrain politique. Il reste ouvert à toutes les initiatives visant à restaurer l’unité et la cohésion au sein du parti.

Le Collectif réaffirme son engagement envers l’Alliance Pour la République (APR) et soutient sans condition le choix du Président Macky SALL pour Monsieur Amadou BA. Il promet de continuer à œuvrer sans relâche pour la victoire de ce dernier dès le premier tour, dans la continuité du travail entrepris par le Président Macky SALL au bénéfice des populations sénégalaises.

Un vibrant HOMMAGE à nos Légendes politiques : MBALLO Djidéré, Mamadou Coulibaly, Alassane DIENG, et tant d’autres qui se sont sacrifiés pour ce Parti. Sans oublier Samba KOITA, Mamadou TALLA affectueusement appelé THIOUKS et toute son équipe. Vive le Sénégal ! Vive la République ! Vive l’Union sacrée !