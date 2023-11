Harry : Le prince est prêt à mettre fin à la querelle familiale mais pas son épouse Meghan Markle

Le prince Harry semble prêt à enterrer la hache de guerre. Mais pas son épouse Meghan Markle se montre beaucoup moins indulgente, à en croire Omib Scobie, expert en royauté, dans son nouveau livre intitulé “Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival”. (” Fin de la partie : Dans la famille royale et la lutte pour la survie de la monarchie”. (la traduction est de la rédaction ).

Le duc de Sussex n’en démordait pas. Il exigeait des excuses de la part de sa famille, mais il semble y avoir renoncé depuis. “Je suis prêt à oublier. Des excuses ou une explication ? Pour l’instant, je m’en fiche”, aurait déclaré Harry selon Omib Scobie. Meghan, quant à elle, n’aurait aucune envie de se replonger dans le “feuilleton” de la vie royale.

Cette nouvelle intervient juste après qu’il a été révélé que Harry reprenait prudemment contact avec le roi Charles. Il a appelé son père au début du mois à l’occasion de son 75ᵉ anniversaire. Il a également envoyé des vidéos de ses enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet, chantant “joyeux anniversaire” à leur grand-père.

Scobie affirme aussi dans son livre que le prince Edward, frère de Charles, était le seul à s’inquiéter du bien-être de Harry et Meghan et que c’est la princesse Anne qui a convaincu le roi que les Sussex ne devraient pas être autorisés à conserver leur domicile britannique.