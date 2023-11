Kanye West : Les paroles de son nouveau titre ne passent pas

Kanye West se retrouve à nouveau sous le feu des critiques. La raison ? Les paroles de son nouveau titre “Vultures” (vautours) sorti mercredi dernier. Les critiques pleuvent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. “Il est vraiment dégoûtant”, s’indignent les internautes.

“Comment pourrais-je être antisémite ? Je viens de baiser une salope juive.” Voici les paroles de “Vultures”, le dernier single de Kanye West, sorti mercredi dernier. Le chanteur a célébré la sortie de ce titre à Dubaï, en compagnie de Ty Dolla $ign, Chris Brown et Bump J. A 46 ans, le rappeur a profité de l’occasion pour interpréter sa nouvelle chanson en live pour la première fois. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit les artistes s’amuser des paroles très explicites de “Vultures”.

Un comportement qui leur vaut de nombreuses critiques sur la toile. “Vous êtes dégoûtant”, “Qu’est-ce qui est le plus dégoûtant ? Les paroles ou le fait que Kanye et Chris Brown trouvent ça drôle ? Des connards malades, masochistes et antisémites”, “Chris Brown est un agresseur et Kanye West un cerveau psychotique et narcissique autoproclamé”, “Je suis sans voix”, “Il aime trop le risque”, “Deux merdes”, “Écœurant”, peut-on lire parmi les abondantes réactions sur les réseaux sociaux.

L’année dernière, Kanye West a fait polémique à plusieurs reprises en raison de ses propos antisémites. Lors d’une interview pour Fox News, il avait notamment déclaré que “les juifs contrôlent secrètement tout l’argent de ce monde ainsi que les médias”, se faisant le relais de théories du complot. En 2018, lors d’un entretien avec TMZ, le rappeur était allé encore plus loin en exprimant son “admiration” pour Adolf Hitler. “J’aime Hitler, j’aime les nazis”, avait-il déclaré à l’époque. Certains de ses propos avaient même dû être censurés par le média américain. Kanye West a ensuite partagé ses opinions antisémites sur ses propres réseaux sociaux, ce qui a mené à la fin de sa collaboration avec la marque Adidas.