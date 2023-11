Kevin De Bruyne fait une apparition remarquée au Grand Prix de formule 1 d’Abou Dhabi

Kevin De Bruyne a fait une apparition remarquée lors du Grand Prix de Formule 1 d’Abou Dhabi. Alors qu’il espère revenir de sa blessure début 2024, le Diable Rouge a dansé avec le phénomène Tiktok “Noelgoescrazy” et a posé pour des photos sur lesquelles on peut le voir avec une nouvelle coupe de cheveux.

Sponsor principal de Manchester City, Etihad l’est aussi pour le Grand Prix d’Abou Dhabi. Il arrive donc souvent que des joueurs citizens se rendent aux Émirats arabes unis pour assister à la course de Formule 1. Un certain Vincent Kompany y a notamment assisté il y a quelques années. Un autre Diable Rouge était présent cette année et c’est Kevin De Bruyne.

“Je suis la Formule 1 depuis longtemps, surtout Max (Verstappen, ndlr), oui. Bien sûr, c’est mon préféré”, a déclaré KDB, au consultant F1 de HLN Jo Bossuyt, près de la voiture de Max Verstappen. “Quelle saison il réalise ! Quand je peux, je m’assois devant la télé pour suivre les GP. Mais ici, c’est bien sûr beaucoup plus intense de le vivre de près. Comme plus tôt cette saison à Francorchamps, je viens sur le terrain dès que j’en ai l’occasion.”

Tout sourire, Kevin a posé pour de nombreuses photos sur le paddock. Il a également réalisé une vidéo avec le célèbre Tiktokeur “Noelgoescrazy”.

Kevin De Bruyne est toujours en rééducation après avoir subi une intervention chirurgicale à l’ischio-jambier en août. Le milieu de terrain a brièvement évoqué son rétablissement sur le circuit de Yas Marina. “Les choses s’améliorent. J’ai encore besoin de temps. J’espère être prêt à rejouer après le Nouvel An”.