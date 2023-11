Kim Kardashian s’apprête à relever un nouveau défi cinématographique sur Netflix

Après avoir tourné dans sa propre téléréalité et dans la série à succès “American Horror Story”, Kim Kardashian s’apprête à relever un nouveau défi cinématographique. La femme d’affaires de 43 ans incarnera l’un des rôles principaux dans le film “The Fifth Wheel”, dont Netflix vient d’acquérir les droits.

La comédie de Kim Kardashian “La Cinquième Roue” débarque sur Netflix après une guerre d’enchères

Après avoir fait ses premiers pas au cinéma dans la série “American Horror Story”, Kim Kardashian vient d’obtenir son premier rôle principal à l’écran. Comme le rapporte la presse américaine, la star jouera dans le film “The Fifth Wheel”, dont Netflix vient d’acquérir les droits. Kim Kardashian sera également productrice du long-métrage aux côtés de Paula Pell, connue pour son travail d’écriture dans l’émission “Saturday Night Live”.

Très peu de détails ont fuité sur le film à ce stade. On sait seulement que le casting sera essentiellement féminin et que Kim Kardashian donnera la réplique à des actrices mondialement connues. Comme le précise Deadline, de nombreux distributeurs et services de streaming étaient en compétition pour obtenir les droits de cette œuvre cinématographique. La star de téléréalité, qui ne compte pas moins de 364 millions d’abonnés sur Instagram, s’occupera également du marketing autour du film.