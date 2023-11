Ousmane Sonko aurait trouvé son plan C, il s’agit de…

Après crié urbi et orbi que les élections ne se tiendront pas à date échue s’il ne participait pas à ces joutes, il semble le leader de l’ex Pastef, Ousmane Sonko s’est fait une raison en désignant son plan B, Bassirou Diomaye Faye qui lui aussi est embastillé en mi-avril 2023, par les agents de la Division des investigations criminelles (DIC) devant les locaux de la Direction générale des Impôts et des Domaines, à Dakar. Inculpé pour « outrage à magistrat » et « diffamation à l’encontre d’un corps constitué », il est désormais poursuivi pour une multitude de nouvelles charges, dont « atteinte à la sûreté de l’État » et « association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste ».

Rappelons que les mêmes charges pèsent sur Ousmane Sonko, également condamné en juin à deux ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse » dans une affaire distincte.

La nouveauté c’est que Sonko semble avoir trouvé un plan C. En effet, le Dr Cheikh Tidiane Dièye vient d’annoncer le lancement, même s’il est tardif, de la collecte de ses parrainages, à quelques jours de la fin du délai imparti. Ce, après avoir rencontré son « ami » et « allié » Ousmane Sonko, en prison depuis quelques mois, pour plusieurs chefs d’inculpation.

Le docteur Cheikh Tidiane Dièye après sa rencontre cordiale et stratégique avec Sonko a annoncé qu’il poserait des actes tendant à garantir toutes les chances de victoire au camp de la souveraineté, de la refondation, du panafricanisme et du patriotisme.

Pour certains membres de l’ex Pastef : « Aujourd’hui, personne ne doute plus de leur rapprochement et de leur amitié sincère, mais on ne peut pas affirmer que Dièye est le plan C de Sonko. Seulement, nous sommes en politique et il y a toujours des tactiques et des manœuvres, surtout à l’approche de ces élections à multiples enjeux ».

Autre son de cloche chez un responsable de la formation politique dissoute de Sonko. Il est certain qu’« Ousmane Sonko choisirait la victoire du Dr Cheikh Tidiane Dièye à celle de l’actuelle mouvance présidentielle. Tout comme la coalition Benno, qui a ses candidats, Ousmane Sonko aussi peut avoir ses candidats. L’essentiel, c’est que le pouvoir ne reste pas entre les mains de Macky Sall et ses hommes ».

Ceci est en tout cas une bonne chose pour le camp de Yewwi Askaan bi qui a enfin compris qu’il leur était préjudiciable de s’entêter à déclarer que Sonko est leur seul candidat.

Mieux vaut tard que jamais !

Papis SAMBOU