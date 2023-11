Deux dames et un homme racontent comment se passent réellement leurs plans à trois

Le sexe à plusieurs est en tête de la liste des fantasmes de bon nombre de personnes. Mais comment cela se passe-t-il réellement ? Lize, Tom et Anna ont déjà tenté l’expérience. Interrogés par « Het Laatste Nieuws », ils ciblent les avantages et les inconvénients. Comment commence-t-on ? Invite-t-on un ami ou un inconnu dans son lit ? Quid de la jalousie ? Un plan à trois n’est pas comparable à une relation sexuelle “normale”, assurent-ils. “Vous vous donnez rendez-vous à 20 heures et vous faites l’amour toute la nuit”.

Il figure sur le podium des fantasmes : le plan à trois. Lize, 30 ans, a transformé son rêve en réalité après s’être retrouvée célibataire un long moment. “J’en avais marre des rencontres, mais j’avais toujours envie de sexe. ‘Pourquoi ne pas essayer un plan à trois ?’, me suis-je demandé. Étant célibataire, cela me semblait envisageable. Vous avez moins de risques d’être blessé ou jaloux que lorsque vous êtes en couple”.

Tom, 41 ans, est en couple avec Camille depuis 20 ans, mais les rapports sexuels avec d’autres personnes le titille. “Ma femme et moi regardons parfois du porno ensemble pour les préliminaires. Lorsque j’ai vu une vidéo montrant une femme faisant l’amour avec deux hommes, cela m’a incité à passer le cap.”

Au début, Camille n’était pas emballée. Mais après plusieurs discussions et mises au point, elle a entrouvert la porte. Une condition claire a été rapidement établie : pas question d’impliquer une seule tierce personne, mais obligation de partager les draps avec un autre couple.

Tom et sa femme ont créé un profil sur SDC, un site web bien connu pour les échangistes. “Sur notre compte, nous avons posté des photos floues, mais nous avons aussi créé deux albums privés. Un premier où l’on voyait nos visages, et un second avec des photos plus hot.”

Tom et Camille ont fini par rencontrer un couple où l’attirance était claire. “Ils nous ont convaincus de les accompagner dans un club pour couples, Eroxx. Depuis, nous y sommes allés deux fois. La dernière fois, nous nous sommes installés dans une petite salle, à côté d’autres personnes enlacées et de gens qui regardaient. C’était intéressant et extrêmement excitant. Bientôt, nous nous rencontrerons pour la première fois avec l’autre couple pour un rendez-vous. Nous sommes curieux de voir où la soirée va se terminer”.

Les applications sont le moyen idéal pour trouver des personnes partageant les mêmes idées. Lize confirme : elle utilise Feeld, une application de rencontre pour les personnes qui souhaitent explorer leur sexualité, depuis près de deux ans. “Mon compte contient toutes les informations nécessaires : je suis célibataire, je ne cherche pas de relation, juste une aventure avec deux femmes ou un couple. Vous pouvez swiper, comme sur Tinder”.

Ensuite, Il faut attendre jusqu’à ce que vous trouviez un partenaire adéquat. “Il est important que vous ayez les mêmes intérêts sexuels. Quelqu’un qui aime le BDSM et qui est soumis aura plus de plaisir avec une personne dominante. Vous aimez le tantra ? Alors trouvez quelqu’un qui s’y intéresse aussi”, conseille Lize.

Une femme célibataire qui rejoint le lit d’un couple court le risque d’être considérée comme une “figurante”. “Pour certains couples, vous n’êtes qu’un objet sexuel, un moyen de réaliser leur fantasme”, acquiesce Lize. “Heureusement, ces personnes sont faciles à éviter. Si elles posent immédiatement des questions techniques du type ‘serez-vous capable de satisfaire ma femme de cette façon ?’ sans se montrer curieux de vos fantasmes et vos désirs, vous avez compris.”

Son premier rendez-vous, Lize ne l’oubliera jamais. “J’étais nerveuse. Et si je n’aimais pas ça ? Est-il prudent pour une femme célibataire de sortir avec deux inconnus ? Mon conseil : ne vous précipitez pas. Rencontrez-vous d’abord dans un lieu public. Et n’allez surtout pas directement chez le couple, car vous serez alors l’étrangère et ils seront complètement dans leur zone de confort.”

“Lors de mon premier rendez-vous à trois, par exemple, nous sommes allés dans un café et à un spectacle d’humour ce qui était idéal pour briser la glace. Convenez à l’avance qu’il se peut que rien ne se passe. Ainsi, vous pourrez toujours changer d’avis si vous ne vous sentez pas à l’aise.”

Lize prévient : “Vous devez également garder à l’esprit qu’il est possible que vous rencontriez de mauvaises personnes” – “Protégez-vous en donnant le nom du couple à un ami, une sœur ou un frère. Dites à cette connaissance où vous avez rendez-vous et que vous enverrez un message à une certaine heure, et faites-lui promettre de vous appeler s’il n’a pas de nouvelles de vous”.

Entre-temps, Lize a déjà rencontré plusieurs couples. Elle en a recalé certains, mais elle continue à en rencontrer deux. Ce sont ses partenaires habituels pour un plan à trois. “Le sexe devient plus amusant quand on connaît le corps de l’autre”, dit-elle. En bref, plus la connexion est bonne, plus le plan à trois est bon. Ce qui nous amène à une question que beaucoup de gens se posent : est-il préférable de choisir un inconnu, une vague connaissance ou un ami proche ?

La dernière option est la bonne, si l’on en croit Anna, 30 ans. “Un proche, c’est vraiment le must. Cela rend chaque gémissement, regard, caresse plus intense”. Son premier plan à trois s’est déroulé avec son petit ami et sa meilleure amie. “Elle est assez libre et a fait la demande”, raconte-t-elle. “Notre nuit ensemble a été fantastique. Il n’y a pas eu un seul moment embarrassant, au contraire, tout s’est déroulé en douceur. Comme mon amie a plus d’expérience dans les plans à trois, elle a spontanément commencé à toucher, sentir et embrasser. J’ai essayé moi aussi, un peu plus maladroitement, mais elle m’a guidée.”

Anna et son partenaire y ont pris goût. “Notre cercle d’amis est devenu notre terrain de chasse. Mon partenaire a un sixième sens pour cela. Il peut à chaque fois repérer dans un groupe les personnes qui sont ouvertes à un plan à trois”.

Il s’agit aussi de ne pas aller droit au but. “Abordez le sujet en toute décontraction. Au cours d’une conversation, dites que vous envisagez un plan à trois ou que vous connaissez quelqu’un qui l’envisage”, avance Anna. “En fonction des réactions, vous verrez immédiatement ce que les autres en pensent. Cela va de ‘Oui, ça a l’air excitant’ à ‘J’ai déjà fait ça !’ ou ‘Jamais de la vie’.”

Bien que l’approche d’Anna, de Lize et de Tom ait été complètement différente, ils sont d’accord sur un point : faire l’expérience d’un trio pour la première fois est très excitant: on revit une première fois. Anna: “Soudain, une femme nue s’est allongée à côté de moi. Il a fallu s’y habituer. Il m’a aussi fallu un certain temps avant d’oser toucher un autre vagin, et encore moins faire une fellation. J’ai essayé une fois avec une femme bisexuelle que je connaissais depuis longtemps et qui me mettait à l’aise à chaque fois. J’ai léché, goûté et j’ai tout de suite su : ‘oh non. Pas pour moi’”. Le dernier conseil d’Anna: essayez de tout explorer avec délicatesse. Au sens propre comme au sens figuré.

“Au préalable, je leur demande déjà ce qui les rebute, ce qu’ils trouvent excitant et quelles actions ne sont pas permises. Pendant l’acte sexuel, je demande aussi régulièrement si les autres aiment ça”, raconte Liz. “Un plan à trois n’est pas toujours sulfureux et sexy, il ne s’agit pas d’imiter un film porno. Au contraire, les rires sont permis.”

Bien que le plan à trois soit l’un des fantasmes les plus répandus, il comporte certains risques. Lize, par exemple, craignait de se sentir exclue en tant que célibataire. “Mais cela ne s’est jamais produit”, confie-elle. “Un plan à trois n’est pas comparable à une relation sexuelle ‘normale’. Vous vous donnez rendez-vous à 20 heures et vous faites l’amour toute la nuit.”

Supposons que les deux autres partenaires passent un peu trop de temps à votre goût l’un avec l’autre : que se passe-t-il alors ? “Il suffit de prendre les rênes”, affirme Lize. “C’est permis de manière ludique. Sautez sur l’occasion et dites : ‘Coucou, je suis toujours là aussi, les gars’. Je vous recommande également d’apporter vos jouets sexuels préférés. Dans ces moments-là, il est agréable de se faire plaisir pendant un moment et d’apprécier ce qui se passe devant soi.”

À l’inverse, il existe une crainte qui empêche de nombreux couples d’inviter une troisième personne dans leur lit : la peur d’être jaloux. “Nous avons convenu de ne jamais rien faire l’un sans l’autre. Tout doit se passer dans le même espace”, commente Tom. La vision d’Anna est un peu plus tranchée. “Si vous éprouvez encore de la jalousie, c’est que vous n’êtes pas prêt.”

Bien malgré elle, Anna a déjà été jalouse. L’un de ses plans à trois a suscité en elle des sentiments. “Mon partenaire était tombé amoureux de l’autre femme. Ce risque est toujours présent, je leur permets d’avoir une relation à distance – cette femme vit maintenant au Chili – mais mon ami n’a pas le droit de lui envoyer des messages lorsqu’il est avec moi.”

Le seul souvenir que l’on veut garder d’un plan à trois, ce sont des souvenirs torrides, pas des IST. Pour Lize, c’est l’une des principales raisons pour lesquelles elle choisit des trios avec deux couples réguliers. “Et bien sûr, je me fais dépister tous les trois mois et j’attends des autres qu’ils présentent également des tests récents de dépistage des IST.”

Sage décision en tout cas !