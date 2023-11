Paris Hilton est aux anges : découvrez la raison

Une annonce surprise. Paris Hilton est maman d’un deuxième enfant, une petite fille prénommée London. Un choix qui fait évidemment écho à son propre prénom. Dans une interview accordée à People, la star de la téléréalité, qui a 42 ans cette année, parle pour la première fois de cette nouvelle vie de famille.

“Je suis absolument aux anges avec notre petite princesse”, a-t-elle déclaré avec enthousiasme à “People”.

“Ma vie semble enfin complète, maintenant que j’ai mon petit garçon et ma petite fille.” Paris et son mari Carter Reum sont très reconnaissants et heureux. “C’est excitant de passer nos premières vacances en tant que parents”, s’est réjouie Hilton, qui a également accueilli son fils Phoenix Barron au mois de janvier.