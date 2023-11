Parrainage citoyen Présidentielle 2024 : Attention ces politiciens nous mentent

Depuis quelques temps, les hommes politiques font des sorties à travers divers canaux pour annoncer des chiffres de parrains qu’ils auraient collectés en faveur de leurs candidats respectifs.

Si l’on fait un peu de comptabilité, la mouvance présidentielle se retrouverait avec plus de 3 000 000 de parrainage contre 1 000 000 pour la coalition Yeewi Askan Wi qui, elle aussi, avoue haut et fort que son objectif reste de collecter 3 000 000 de parrains.

Il y a exactement 7 036 466 électeurs inscrits sur le fichier électoral et que lors des dernières élections législatives il n’y eu que 3 279 110 votants, on est en droit de se demander que reste-t-il à Karim Wade, Khalifa Sall, Pape Djibril Fall, Mame Boye Diao, Boune Abdallah Dione, Aly Ngouille Ndiaye et aux autres candidats qui pourtant sont très actifs sur le terrain.

Il nous été signalé que le deal c’est que des marchands de vente de parrainage avouent dans l’anonymat avoir vendu des centaines de copies identiques de carte d’identité à des personnes différentes. Tous et toutes sont des candidats à la candidature présidentielle de Février 2024 ou leur mandataire.

Les signataires de la fiche de parrainage, en majorité des femmes, donc des marraines, ont vendu individuellement ou collectivement en lots leur copie de carte d’identité aux preneurs. Les acheteurs qui sont issus du milieu politique payent rubis sur ongles sans marchandage aucun. Le prix varie selon le profil du candidat demandeur. Le prix plancher était fixé à 10 000 FCFA l’unité civique. Il a aussi été révélé que des jeunes ont installé des bureaux dans tout le Sénégal et même dans la diaspora pour se livrer à ce commerce politique.

Une activité lucrative née dès le lancement de la campagne du parrainage électorale 2024. La politique de vente, qui soutient cette démarche crapuleuse de politique politicienne, n’est autre que l’achat de conscience. Laquelle attitude est édictée par les politiciens véreux.

Les jeunes embauchés pour ce travail qui ne nécessite aucune formation sont la plupart des étudiants et chômeurs. Ils trouvent cette activité frauduleuse payante. Un acheteur politicien peut vous remettre 10000 FRS pour l’acquisition d’une copie de carte d’identité. Alors que vous pouvez acheter une copie à raison de 2000 FCFA ou même moins. Le marché ciblé est une niche qui vit dans une pauvreté extrême. Et n’hésite aucune proposition de prix. Des pères de famille apportent des copies de carte d’identité et se proposent comme courtiers.

Peu importe le candidat à qui ces parrainages sont destinés, l’essentiel pour ces populations qui vivent sous le joug de la pauvreté étant de s’en mettre plein les poches quitte, comme nous le disions, à vendre la copie de sa copie de carte nationale d’identité à tous les candidats déclarés.

Le jeu démocratique et ses règles sont donc faussés dès le départ et ces hommes politiques ne se gênent aucunement pour nous mentir sur les chiffres chaque jour que Dieu fait.

Papis SAMBOU