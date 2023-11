Communiqué du Collectif Mécontent DSE / APR France

Chassez le naturel, il revient toujours au galop : Encore une fois de plus, l’équipe clanique de la DSE France confirme son arrogance, sa provocation, son manque de Leadership pour l’unité et la cohésion du groupe.

Nous tenons à remercier nos militants, sympathisants et responsables du Collectif Mécontent.

Le Collectif Mécontent reçu par les émissaires du Président Macky SALL et du candidat Amadou BA pour arrondir les angles et trouver des solutions à la grave crise que traverse notre Parti DSE / APR France. L’équipe clanique de la DSE a fait le forcing pour imposer leur présence indésirable.

Les deux émissaires que nous saluons et remercions pour leur sens de responsabilités, méritent beaucoup mieux que ce comportement.

ils sont à leur quatrième mission en France pour sauver le Parti en France qui est pris en otage par ce clan et la bande de copains sans vision politique.

Cela prouve également que l’équipe clanique de la DSE a échoué sur tous les plans de l’unité, de la cohésion et de Leadership dans l’exécution des décisions politiques. Leur gestion opaque et calamiteuse n’est plus à démontrer.

Mention spéciale aux Émissaires Ministre Mamadou TALLA et du Député Samba KOITA de leur disponibilité, de leur capacité d’écoute, de leur sens de responsabilité, d’analyse de la situation et d’amour du Parti.

Nos remerciements sans cesse à nos militants et sympathisants.

Vive le Collectif Mécontent.