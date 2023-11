Kate Middleton : Découvrez pourquoi cette robe transparente a changé le cours de sa vie

L’histoire d’une rencontre pas comme les autres. En effet, Netflix a dévoilé des images inédites des derniers épisodes de la série britannique “The Crown”, dont la diffusion est attendue le 14 décembre prochain. Les téléspectateurs vont ainsi (re) découvrir les débuts de l’histoire d’amour entre Kate Middleton et le prince William. La série raconte comment une simple robe transparente portée par l’actuelle princesse de Galles a changé le cours de sa vie à tout jamais. Flash back sur l’une des plus belles histoires d’amour du Royaume-Uni.

De l’amitié à l’amour, il n’y a parfois qu’un pas. Kate Middleton et le prince William qui en ont fait l’expérience, ne nous démentiront pas et cela s’est passé il y a un peu plus de vingt ans maintenant. À l’époque, ils étaient encore étudiants à l’université de Saint Andrews. Ce jour-là, les étudiants du cursus mode et textile organisaient leur défilé annuel caritatif “Don’t walk”. L’événement était entièrement organisé par les élèves, de la confection des tenues au choix des mannequins pour le défilé. Kate Middleton, alors étudiante en histoire de l’art, s’était donc naturellement portée volontaire pour présenter les pièces sur le podium de l’université britannique.

Sous les yeux ébahis du prince William, la jeune femme a défilé dans une robe entièrement transparente qui dévoilait ses sous-vêtements. Cette création était signée de l’étudiante Charlotte Todd et s’inscrivait dans un projet baptisé “L’Art de la séduction”. Avec sa démarche assurée et son charisme naturel, Kate Middleton a immédiatement subjugué les étudiants présents dans la salle, et plus particulièrement l’héritier du trône du Royaume-Uni. Il se dit qu’à la minute où le prince William a vu l’étudiante défiler, il a vu en elle sa future épouse. “Waouh, c’est sexy”, aurait-il déclaré à l’un de ses amis durant le show, comme le rapporte Katie Nicholl dans son livre “The Making of a Royal Romance”. Certaines rumeurs affirment même que Kate et William se sont échangé leur premier vrai baiser durant la soirée qui a suivi le défilé. Légende urbaine ou anecdote réelle, ce qui est certain, c’est que leur histoire d’amour est bel et bien née ce soir-là.

D’ailleurs, dès l’officialisation du couple quelques mois plus tard, la robe en question a fait le tour des médias britanniques. Ces derniers ont publié en masse les clichés de Kate Middleton dans cette tenue pour le moins audacieuse, cheveux bouclés et nombril à l’air. L’étudiante à l’origine de cette création a ensuite tenté de surfer sur le buzz médiatique autour du mariage royal en 2011 pour vendre la robe à un nouveau public, mais la magie n’a pas opéré. Le modèle original, lui, a été vendu aux enchères pour 78.000 livres (87.989 euros). Il se murmure d’ailleurs que le prince William serait le mystérieux acheteur de cette robe désormais légendaire. A-t-elle rejoint les archives personnelles de la famille royale britannique ? Personne n’est en mesure de répondre à cette question pour le moment.