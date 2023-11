Macky Sall: Comprendre son coup de gueule sur la situation de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad)

Le Président Macky Sall semble frileux quant à l’ouverture du campus universitaire de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) à quelques mois des élections. Les récentes émeutes ayant occasionné des casses notamment la destruction du chapiteau de la faculté de droit et la destruction des archives de la faculté des lettres et sciences humains, et aussi les incendies de la bibliothèque universitaire et de véhicules appartenant à des travailleurs de l’Université Cheikh Anta Diop ainsi que ceux du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (Coud) peuvent expliquer la décision de l’Etat à être plus regardant sur la sécurité dans ce temple du savoir.

L’argument primordial avancé par le Chef de l’Etat lors de l’ouverture de la Biennale de la recherche, de l’innovation et de l’industrialisation en Afrique à l’Université Ahmadou Makhtar Mbow à Diamniadio pour justifier cette mesure sécuritaire c’est la mise en place de mesures pour garantir la sécurité dans les universités.

Sous ce rapport, il n’a pas manqué d’appeler l’ensemble des acteurs à contribuer à pacifier ces espaces d’enseignement en déclarant ceci : « Il faut que les étudiants, les enseignants nous aident pour pacifier l’espace universitaire. Nous allons prendre toutes les mesures pour sécuriser les universités. On met plus 26% du budget sur l’Education, l’Enseignement supérieur et la Formation. Est-ce qu’on va laisser ce secteur comme ça au nom de quelle liberté ? ».

Macky Sall d’ajouter : « Quand il s’est agi de donner les moyens, on l’a fait. Quand on fait autant d’efforts, on ne s’attend pas à avoir un secteur en ébullition permanente, ce n’est pas possible. L’université n’est pas un espace de gladiateurs, c’est un espace de réflexion ».

Pour finir il lâche : « Je n’ai pas peur des combats, je suis un politique. Quand il faut poser les problèmes, il faut le faire, nous sommes à l’université et c’est ici que je vais les poser. Aucun enseignant ne doit aller à un amphithéâtre avec la peur d’être agressé, ce n’est pas acceptable dans une université. Aucun étudiant ne doit être inquiété dans l’espace universitaire. Et là vous avez un partenaire, l’Etat va mettre davantage de ressources ».

En tout cas, il faut noter que cet espace que l’on désigne à juste titre « temple du savoir » est en train de perdre sa vocation première qui est de former des têtes bien faites qui constitueront les élites de demain. Mais si ce sont ces futures élites qui détruisent tous les efforts consentis pour elles, il y a sérieusement problème.

Il se pose aussi avec acuité la politisation à outrance de l’espace universitaire qui pose plus de problèmes qu’il n’en résout. Il s’agira pour ce cas d’espèce de trouver des voies et moyens de dépolitiser totalement ce temple du savoir et d’organiser toute activités politiques dans les différentes permanences des partis politiques respectifs c’est-à-dire hors du campus. La sérénité de l’espace universitaire est à ce prix.

Si chacun y met du sien, le problème peut bien être réglé mais avec les ambitions démagogiques et les égos surdimensionnés de nos hommes politiques, le pari est loin d’être gagé et malheureusement ce sont nos frères et sœurs étudiants qui trinquent et ils vont boire la coupe jusqu’à la lie.

Quel gâchis tout de même !

Papis SAMBOU