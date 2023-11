Taylor Swift : cette photo avec la famille d’une fan décédée divise la toile

Plus d’une semaine après le décès d’Ana Clara Benevides en marge du concert de Taylor Swift à Rio de Janeiro, la chanteuse a accepté de rencontrer la famille de la défunte jeune femme. C’est dans cette opique que dimanche dernier, les proches d’Ana Clara Benevides ont assisté au concert de la star américaine à São Paulo après avoir pris la pose à ses côtés dans les coulisses du show. Si l’intention derrière cette rencontre était honorable, le cliché de la chanteuse avec les proches de la jeune femme décédée a créé le débat sur la toile.

Dans le cadre de sa tournée mondiale “The Eras Tour” le 17 novembre dernier, Taylor Swift se produisait à Rio de Janeiro Mais le show a viré au drame. Pendant le concert, la température ressentie a atteint les 58,5 degrés. De nombreux spectateurs ont perdu connaissance. Une fan de 23 ans, Ana Clara Benevides, n’a pas survécu. Elle a été réanimée sur le lieu du spectacle, puis transportée à l’hôpital, où elle est décédée des suites d’un arrêt cardiaque. Informée de la situation, Taylor Swift a publié un communiqué dans la foulée dans lequel elle disait avoir “le cœur brisé” et rendait hommage à la jeune femme.

Plus d’une semaine après le drame, la famille d’Ana Clara Benevides a eu l’occasion d’assister au concert de Taylor Swift à São Paulo. Avant le début de la performance, les proches de la jeune femme ont rencontré en personne la star américaine. Ils ont pris la pose ensemble dans un cliché diffusé par la suite sur les réseaux sociaux. Sur la photo en question, on peut voir que les membres de la famille portaient des t-shirts avec le visage de la fan décédée. Si la célèbre chanteuse souhaitait avant tout apporter un peu de réconfort aux proches d’Ana Clara Benevides avec cette rencontre, le cliché publié sur la toile a mis mal à l’aise certains internautes.

“Trop bizarre”, “Ah bah oui, ça arrange tout”, “Pourquoi sont-ils tous en train de sourire ?”, “Ça me met mal à l’aise”, “Cette photo est vraiment… étrange”, “Dégoûtant”, “Cette famille est si bizarre”, “Ils ont l’air tous heureux”, peut-on lire parmi les réactions. Mais d’autres internautes ont pris la défense de Taylor Swift en commentant : “Elle a un cœur énorme”, “Quel beau moment d’émotion entre eux”, “Je l’aime trop”, “Oh mon Dieu. Quel moment unique”, “Leur fille rêvait de voir Taylor en concert. Elle n’en a pas eu la chance, alors ils le font pour elle. C’est si beau.”

Excuses

Le patron de l’entreprise chargée de la production de la tournée de Taylor Swift au Brésil a présenté ses excuses pour les problèmes d’organisation du concert qui ont mené à la mort d’Ana Clara Benevides. “Nous reconnaissons que nous aurions pu prendre des mesures supplémentaires, comme l’installation de zones d’ombre à l’extérieur (du stade où a eu lieu le concert) ou le changement de l’horaire des concerts”, a dit Serafim Abreu, PDG de l’entreprise Time For Fun, dans une vidéo publiée sur Instagram.

“Je souhaite présenter mes excuses à tous les fans qui n’ont pas eu la meilleure expérience possible”, a-t-il ajouté, regrettant aussi de ne pas avoir “souligné davantage l’autorisation d’entrer avec des verres d’eau jetables”. “Nous savons qu’avec le changement climatique, ces épisodes seront de plus en plus fréquents. Nous sommes conscients que tout notre secteur doit repenser sa façon d’opérer face à cette nouvelle réalité”, a déclaré M. Abreu, en présentant ses “sentiments les plus sincères” à la famille de la jeune femme décédée.