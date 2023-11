Zazie et Vianney : Quand le tournage de leur clip vire au “cauchemar”

Les coulisses d’un duo réussi.

Le 18 août dernier, Zazie et Vianney ont dévoilé une nouvelle collaboration musicale intitulée “Comment on fait”. Une chanson qui a rapidement trouvé son public. Mais comme l’explique la célèbre chanteuse, le tournage du clip de ce titre a été un véritable calvaire. Entre le Covid-19 et la mise en scène rocambolesque, Zazie se souviendra longtemps de l’enregistrement de cette vidéo.

Après Gims, Kendji ou encore Ed Sheeran, le chanteur Vianney s’est offert un duo avec Zazie sur le titre “Comment on fait”. Les deux artistes se connaissent depuis plusieurs années maintenant et partagent les célèbres fauteuils rouges de l’émission “The Voice” en France. La chanson, qui est sortie le 18 août dernier, a tout de suite séduit les fans des deux chanteurs. Frais et moderne, leur duo s’interroge sur un sujet universel : comment affronter les problèmes et les angoisses de la vie ?

Le tournage du clip de “Comment on fait” a eu lieu en juillet dernier. Comme l’explique Zazie, rien ne s’est déroulé comme prévu. “Il faut savoir que j’apprends la veille que j’ai le Covid”, se souvient l’interprète de “Je suis un homme”. “On est en plein mois de juillet. Personne n’attrape le Covid en juillet.” Zazie a alors tenté de reporter le tournage à une date ultérieure, sans succès. “Vianney a un enfant en bas âge (…). On n’avait pas d’autres dates en commun, donc c’était plié.”

“Ils ont pris tout un tas de trucs. Tout le monde avait un masque, sauf Vianney et moi, il fallait quand même bien tourner et ce n’était pas très commerçant, pas très urbain d’avoir le masque”, poursuit Zazie. “Vianney et moi, on se prenait de la flotte, des feuilles mortes, des pages de cahier, des objets contentant du feu. On avait tout dans la figure. Moi, j’ai des cheveux longs, donc pluie + feuilles = boue = n’importe quoi. On a fini, on était comme en train d’essayer de s’enlever les trucs dans les cheveux en mode Koh-Lanta, une petite notion du cauchemar. Et puis, il ne faisait pas froid du tout avec la guitare.” Un enregistrement que l’artiste n’oubliera certainement jamais.

Heureusement que finalement, les deux artistes ont réussi à sortir un titre très convaincant, qu’ils ont d’ailleurs interprété en direct sur le plateau de la “Star Academy”.