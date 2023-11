Melania Trump : Sa tenue lors de l’hommage à Rosalynn Carter critiquée

Lors de l’hommage rendu à l’ancienne Première dame Rosalynn Carter, décédée le 19 novembre à l’âge de 96 ans Melania Trump a été très critiquée pour sa tenue. Toutes les Premières dames encore en vie étaient présentes et s’étaient habillées en noir pour l’occasion. Sauf Melania.

“Une image en dit plus que mille mots”

L’actuelle Première dame Jill Biden et les anciennes Melania Trump, Michelle Obama, Laura Bush et Hillary Clinton étaient présentes ce mardi à l’église d’Atlanta où s’est déroulée la cérémonie. Le président Joe Biden et l’ancien président Bill Clinton étaient également au premier rang. Mais c’est Melania qui a attiré l’attention. D’abord parce qu’il s’agissait de l’une de ses rares apparitions publiques depuis qu’elle a quitté la Maison-Blanche. Mais aussi et surtout, car, contrairement aux autres participants, elle n’était pas vêtue de noir, mais d’une robe gris clair.

“Toutes les anciennes Premières dames portent du noir aujourd’hui à la commémoration de Rosalynn Carter, sauf une. Pouvez-vous deviner qui ?”, peut-on lire sur les réseaux sociaux. Stephanie Winston Wolkoff, ancienne amie et conseillère de Melania Trump et autrice d’une biographie sur l’ancienne Première dame, a écrit sur Twitte r: “Melania Trump sait qu’à chaque fois qu’elle apparait en public ‘une image en dit plus que mille mots’. C’est pareil cette fois-ci ! Au lieu de faire preuve de dignité et d’humilité, elle s’est servie de cet hommage comme d’un podium.”

La famille Carter s’est empressée de dire que Melania s’était comportée très gentiment, malgré le fait que son mari Donald Trump se soit régulièrement heurté à l’ancien président Jimmy Carter. “Elle a dit des choses gentilles sur ma mère et nous a remerciés de l’avoir invitée”, a déclaré son fils Chip Carter, aux journalistes de « The Washington Post ».Toujours selon la famille Carter, il n’y a pas eu de “gêne” entre Melania Trump et les autres Premières dames, puisqu’elles sont apparues ensemble à l’église et se sont assises les unes à côté des autres. Cependant, selon les images de la cérémonie, les femmes se sont évitées du regard et ont regardé droit devant elles tout au long de la cérémonie. Melania était assise à l’extrême gauche, à côté de Michelle Obama, mais les deux femmes semblent s’être complètement ignorées et n’ont pas échangé un mot.

Selon sa famille, Rosalynn Carter elle-même souhaitait que toutes les Premières dames soient présentes à sa cérémonie, y compris Melania Trump. Elle y voyait un signe de solidarité à un moment marqué par des divisions extrêmes aux États-Unis.