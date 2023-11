Tiger Woods fait son énième retour sur le green

Hôte et participant: Tiger Woods a choisi son propre tournoi, qui débute ce jeudi, pour son retour à la compétition avec le “Hero World Challenge” aux Bahamas. Son énième come-back, après son opération de la cheville en avril et une longue rééducation. “Je ne ressens plus de douleur à la cheville, mais mon jeu est encore rouillé”, a-t-il déclaré.

Tiger Woods ne joue plus pour l’argent ou pour la gloire. C’est sans aucun doute la passion du sport, et du gold en particulier, qui le pousse à faire un nouveau retour sur le “green” après plusieurs blessures. “J’adore les compétitions. J’aime la camaraderie, être avec les gars”, a déclaré l’Américain lors de la présentation du “Hero World Challenge” qu’il organise lui-même.

L’événement qui se déroule dès ce jeudi, à Albany, aux Bahamas, réunit 20 joueurs invités de classe mondiale. Justin Rose, Jordan Spieth, Scottie Scheffler, Matt Fitzpatrick et Viktor Hovland figurent parmi les participants. Le montant des prix, 4,5 millions de dollars (soit environ 4,1 millions d’euros), est à la hauteur de l’événement.