“Complément d’enquête” sur Cyril Hanouna – ce qu’il faut retenir du documentaire

Beaucoup de monde était devant sa télévision pour découvrir le tant attendu “Complément d’enquête” consacré à Cyril Hanouna. On vous fait le résumé. Entre les témoignages anonymes, les coulisses de l’émission, les coups de pression et l’entretien de Booba : voici les moments forts de ce documentaire qui a été particulièrement teasé. Et dont on connaissait finalement le contenu en substance bien avant sa diffusion.

“Un lâche mégalomane à qui on a donné trop de pouvoir?”

Trente-deux personnes qui ont collaboré avec Cyril Hanouna ont été sondées. Près de la moitié (15) dénonce un “climat difficile”, neuf refusent de s’exprimer et huit le trouvent “formidable”. Il est notamment dépeint comme un “gourou” étant capable “des pires crasses” au nom de l’humour. Un témoin dénonce même “une ambiance de terreur”. Jessie Claire, une chroniqueuse restée dans trois mois dans TPMP, confie à visage découvert qu’elle avait “peur d’être humiliée” avant chaque émission.

Certaines interventions des chroniqueurs seraient dictées à l’avance. Le reportage rapporte des SMS envoyés avec des éléments de langages très précis avant l’émission.

Quand on demande à Cyril Hanouna s’il se reconnait dans ce portrait de patron autoritaire, sa réponse fuse. “Pas du tout.” “C’est normal, si vous appelez des gens qu’on n’a pas gardés parce qu’ils ne convenaient pas…”

Cyril Hanouna n’aime visiblement pas qu’on lui dise non. Julien Cazarre en a fait les frais. Approché par l’animateur-producteur pour participer à “Touche pas à mon sport !”, une déclinaison de TPMP, l’humoriste refuse. Quelques semaines plus tard, dans un entretien accordé à France Football, il confie avoir décliné la proposition de Cyril Hanouna. Dans la foulée, il reçoit un coup de fil de celui qu’il présente comme le “Tony Montanta du pauvre”. “Je suis chez moi, je reçois un coup de téléphone, je vois Cyril Hanouna, je décroche. Le gars m’insulte avec une voix de cité de mec du 93 (…) Il me lance des insultes trash, des menaces genre ‘T’es où, je vais te défoncer, je sais où t’habites, je sais qui t’es’. Je ne peux pas imaginer que ce mec qui danse ‘Les Sardines’ avec ses épaules me menace violemment, physiquement, à ce point”.

Julien Cazarre décide de porter plainte (finalement classée sans suite). Il en informe son supérieur hiérarchique chez Canal +, qui fait partie du même groupe que C8. On lui demande de retirer sa plainte, il refuse.

Le reportage dévoile également des messages destinés à l’animateur Arthur avec qui Cyril Hanouna entretient une relation conflictuelle.

Michaël Zazoun, ancien animateur de Virgin Radio, a lui reçu plusieurs appels anonymes après la fin de sa collaboration avec Cyril Hanouna et un post Facebook où il accuse son ex-patron d’homophobie. Après enquête, la police parvient à identifier la source de ces coups de fil malveillants : la mère de Cyril Hanouna.

“Complément d’enquête” évoque également la non-protection des sources, l’une des règles fondamentales du journalisme. L’affaire des faux membres de la Brav-M (brigade de répression de l’action violente motorisée) invités dans TPMP en mars 2023, pendant la réforme des retraites, est ainsi abordée. L’ex-policier Cédric Vladimir raconte que la production aurait décidé de le présenter, lui et ses collègues, comme faisant partie de la Brav-M.

Contrairement à ce qu’elle avait promis, la production a ensuite révélé les identités et adresses des quatre personnes qui étaient apparues cagoulées sur le plateau à l’Inspection Générale de la Police Nationale. Un des policiers a été suspendu trois jours sans salaire, un autre a reçu un blâme, un troisième, qui nie avoir participé à l’émission, risque une exclusion.

Quand on lui demande pourquoi les informations personnelles de ses sources ont été transmises aux autorités, le producteur Lionel Stan répond carrément : “On n’est pas une agence de presse, on n’est pas journalistes.”

Un expert estime la fortune de Cyril Hanouna à 85 millions d’euros, hors patrimoine immobilier. Il est propriétaire d’une luxueuse villa à Cannes ainsi qu’un yacht de la marque Lamborghini d’une valeur de 3 millions d’euros, dont il n’existe que 63 exemplaires dans le monde. Il aurait d’ailleurs acheté pas moins de trois bateaux en six ans.

L’entretien surprise avec Booba conclut l’émission, et semble finalement en résumer le propos général. Celui qui était autrefois proche d’Hanouna ne mâche pas ses mots. “Au début, c’était bon enfant, il était assez neutre, il ne faisait pas de politique. Avant, il était beaucoup plus humble, c’était quelqu’un de simple, de gentil”, explique-t-il. “Puis un jour, il a été récupéré. Il a totalement changé. Il est devenu arrogant, agressif.”

Selon lui, il est désormais un “lâche mégalomane à qui on a donné trop de pouvoir”, “un gourou de son émission qui manipule ses chroniqueurs et les maîtrise.”

“Voilà la seule chose qu’on retiendra de cette enquête merguez!!”, a réagi Cyril Hanouna vendredi matin en commentant ce chiffre d’audience sur le réseau social X (ex-Twitter). “Je sens qu’on va golri (rigoler, NDLR) de cette supercherie ce soir!!” dans son émission “Touche pas à mon poste” sur C8, a-t-il ajouté en assortissant son commentaire d’émoticônes pleurant de rire.

“Complément d’enquête” est également revenu sur plusieurs des polémiques qui ont valu une pluie de mises en garde et sanctions de l’Arcom à C8, pour un total de 7,5 millions d’euros.