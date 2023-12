Ousmane Sonko & Co en eaux troubles : leur chèque rejeté par la Caisse des Dépôt et Consignations (Cdc)

On dirait que le ciel est tombé sur la tête du détenu le plus célèbre du Sénégal. En effet, la Caisse des Dépôts et Consignations (Cdc), après l’avoir accepté dans un premier temps, a finalement retourné au mandataire d’Ousmane Sonko, Ayib Daffé le chèque de 30 millions de F CFA qu’il avait déposé le 30 novembre 2023 à titre de caution.

À en croire Cheikh Issa Sall, Directeur Général de la Cdc, magistrat et maire de Mbour : “c’est après cette vérification que ce dispositif a vu que le dépôt concernait Ousmane Sonko en personne.”



il indique par la suite : “On a une liste venant du ministère de l’Intérieur qui nous indique tous les candidats à la candidature qui ont retiré des fiches de parrainage. Comme il (Ousmane Sonko) ne figure pas sur cette liste-là, nous avons jugé nécessaire de lui retourner le chèque”.



“Pour l’attestation, qui fait partie du dossier de candidature, on a 48 heures pour la signer”, souligne-t-il précisant le fait que la première étape consiste à “vérifier si le candidat figure sur la liste des candidats à la candidature qui ont retiré leurs fiches de parrainage”.

Cette décision a provoqué l’ire des partisans de Sonko qui se sont défoulés comme pas possible sur la toile certains parlant « de violations de la loi et des personnes se demandant même si le Président sortant Macky Sall pourrait vivre au Sénégal après février 2024 tout en lui promettant l’enfer si cette idée lui venait à l’esprit », d’autres parlent tout simplement « d’incompétence et de médiocrité des gens qui sont à la tête des institutions de l’Etat » et aussi de « liquidation et de destruction volontaire de la République ».

Il faudra cependant qu’ils tempèrent leurs ardeurs car cela ressemble à tout point de vue à une énième tentative de manipulation et à un grotesque dilatoire tant il est vrai que la candidature de Sonko n’est pas encore actée. N’a-t-il pas lui-même demandé à ses militants de parrainer Bassirou Diomaye Faye ? Pourquoi alors aller déposer une caution en son nom ? La République est trop sérieuse pour qu’on s’amuse avec ses fondamentaux.

On ne peut pas, à ce niveau de la procédure judiciaire, faire croire au Sénégalais que Sonko est éligible et qu’il a déposé une caution que les autorités auraient refusé par pure haine. Il faut avoir le courage de dire la vérité au Sénégalais.

À notre humble avis le dépôt de la caution devrait attendre la validation de candidature par le Conseil constitutionnel, cela aurait éviter une telle situation.

En attendant monsieur Sonko et ses partisans feraient mieux de se concentrer sur le rabat d’arrêt qui a été déposé par leurs avocats au lieu de se comporter comme des enfants au comportement inconséquent.

Être populaire ne donne pas le droit de défier la justice même si l’on estime qu’elle est partisane ou aux ordres.

Toujours savoir raison garder, tel est le leitmotiv.

Papis SAMBOU