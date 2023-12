“The Crown” Les costumes et accessoires bientôt vendus aux enchères

Robes de bal et corgis en porcelaine, les fans de “The Crown” pourront acquérir costumes, accessoires et décors de la célèbre série de Netflix lors de ventes aux enchères organisées en ligne et à Londres par la maison Bonhams en février.

Des reproductions de la coiffeuse d’Elizabeth II, de la jaguar verte de la princesse Diana ou encore du portail du palais de Buckingham, utilisées pour la série, dont la dernière saison est diffusée depuis jeudi, font partie des 450 lots mis en vente.

Ils seront exposés gratuitement pour le public par la maison britannique Bonhams dans ses salons de New York, Los Angeles, Paris puis Londres, avant d’être vendus aux enchères dans la capitale britannique le 7 février. Certaines pièces seront aussi proposées en ligne entre le 30 janvier et le 8 février.

L’un des directeurs du groupe Bonhams au Royaume-Uni, Charlie Thomas, a été fasciné par “le degré de sophistication” des accessoires ou des robes, et par des décors “extraordinaires”, comme une copie de la façade du 10, Downing Street, “qui donnent la sensation d’être réellement sur les lieux”.