Vin Diesel rend un vibrant hommage à Paul Walker dix ans après son décès : “Je me souviens de ton sourire”

Vin Diesel a une nouvelle fois rendu un vibrant hommage à son ami et ancien collègue de la saga “Fast & Furious” dix ans après le décès de Paul Walker dans un accident de voiture.

Vin Diesel a partagé sur Instagram une photo de sa fille, Hania Riley Sinclair, et de Paul Walker. “C’est l’une de mes photos préférées”, indique-t-il en légende. “Tu sais à quel point j’étais fier quand ma fille – ta nièce – jouait du piano… Eh bien hier soir, elle a joué ‘Sonate au Clair de Lune’. Ça m’a ramenée à la nuit avant sa naissance. Toi et moi, on travaillait tard. Tu me disais que le meilleur moment de ma vie, ça serait le jour de la naissance de mon enfant. Je me souviens de ton sourire lorsque je t’ai annoncé, le lendemain, que j’avais coupé le cordon ombilical…”

“Elle a ensuite joué une chanson d’une artiste que tu aurais sûrement adorée, nommée Billie Eilish. ‘What was I made for’ (…) Je sais que tu nous écoutais, à ce moment-là.”

“Dix ans plus tard, je sais que ces jours où je me souviens de toi sont remplis de larmes. Mais à mesure que le temps passe, chaque année qui passe, de plus en plus de sourires parviennent à passer aux travers de ces larmes. Parce que je sais que quand je te reverrai, notre lien fraternel sera encore plus fort que nous ne l’avons laissé.”

Vin Diesel est décidément un acteur au grand cœur !