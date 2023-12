Cour Suprême: Ousmane Sonko toujours dans la mélasse le rabat d’arrêt mis au ban

Les revers juridiques s’enchaînent pour Ousmane Sonko. Après l’annulation de la décision du juge Sabassy Faye qui avait demandé sa réintégration sur les listes électorales, la Cour Suprême a décidé de rejeter le recours en rabat d’arrêt déposé par les conseils du maire de Ziguinchor.

Les avocats de Ousmane Sonko n’ont donc pas obtenu gain de cause auprès de la Cour suprême. La plus haute juridiction du pays a rejeté leur requête pour une procédure d’urgence relative au rabat d’arrêt qu’ils avaient déposé et relatif à la décision prise par ladite Cour, le 17 novembre dernier.

Maître Clédor Ciré Ly & Co devront prendre leur mal en patience. La Cour suprême a réagi à leur requête aux fins d’une procédure d’urgence relative au rabat d’arrêt qu’ils avaient déposé auprès de ladite juridiction. C’est par le biais de l’Ordonnance sur requête n°05/2023 que la Cour suprême a rejeté la requête en procédure d’urgence du rabat d’arrêt introduite par les avocats de l’opposant.

Le Premier président de la Cour suprême, Ciré Aly Ba, indique que : « le Tribunal d’instance hors classe de Dakar doit être saisi afin de mettre en œuvre la seule procédure d’urgence prévue par les articles 76 et suivants de la Loi organique » sur la Cour suprême.

Selon lui aux termes des dispositions de la loi organique précitée, « le jugement des chambres (de la Cour suprême) réunies» et tant souhaité par les avocats de Ousmane Sonko, à travers leur requête en procédure d’urgence du rabat d’arrêt de la Cour suprême, «ne s’accommode pas d’une telle procédure».

Il s’est appuyé sur « les termes de l’article 52 alinéa 2 de la Loi organique sur la Cour suprême ». Ceux-ci disposent, en fait : « Les délais de recours en rabat et les recours ne sont pas suspensifs. »

Nous l’avons toujours souligné dans nos chroniques, les avocats de Sonko semblent confondre vitesse et précipitation, il ne rendent guère service à leur client en considérant leurs désirs pour des réalités. La bataille, la seule qui vaille est sur le plan du droit pas sur la supposée volonté populaire.