Cyril Hanouna répond à “Complément d’enquête”

La parole est à la défense. Au lendemain du très attendu (et très regardé) numéro de “Complément d’enquête” qui lui était consacré, Cyril Hanouna a évidemment répondu aux équipes de France Télévision qui ont dressé son portrait. Après s’être longuement félicité des audiences “historiques” du magazine, l’animateur de C8 a évoqué certains passages du reportage.

Concernant le témoin anonyme qui dénonce un patron autoritaire, une sorte de “gourou” qui terrorise ses collaborateurs, Cyril Hanouna s’offusque contre des “propos indécents”.

“Les chroniqueurs qui viennent ici sont payés entre 500 et 1.000 euros par émission, pour poser leur cul sur une chaise pendant trois heures. Ils sont coiffés, maquillés, on rembourse leurs frais de restaurant. Ce n’est n’est pas possible d’entendre des phrases comme “vous ne savez pas ce qu’on vit ici””, regrette l’animateur qui s’étonne également du crédit accordé au témoignage de Jessie Claire, une ancienne chroniqueuse de TPMP, qui “n’a fait que quatre émissions dont trois avec moi”.

Autre passage très commenté du reportage: l’affaire des faux membres de la Brav-M (brigade de répression de l’action violente motorisée) invités dans TPMP en mars 2023. L’ex-policier Cédric Vladimir raconte que la production aurait décidé de le présenter, lui et ses collègues, comme faisant partie de la Brav-M malgré des messages envoyés à la programmatrice de l’émission dans lesquels il assure qu’aucun d’entre eux n’appartient à la brigade motorisée parisienne. Lui-même n’est plus policier depuis trois mois suite à une révocation.

“Diana, on ne peut pas être annoncés comme policiers de la Brav-M. On peut être annoncés comme quatre policiers de terrain spécialistes du maintien de l’ordre sur Paris qui ont tous plus de dix ans de carrière, toujours sur le terrain en première ligne”, avertit-il par sms. Ils sont finalement présentés à l’antenne comme membres de la Brave-M, rappelle “Complément d’enquête”.

Lionel Stan, Directeur Général de H2O Productions, la société qui produit TPMP, assure qu’à l’époque l’un des témoins masqués avait interpellé Cyril Hanouna dès le début de l’interview pour apporter des précisions quant à la (prétendue) appartenance à la Brav-M et que le bandeau en bas de l’image avait même été immédiatement modifié afin de ne pas induire les téléspectateurs en erreur. Il regrette que ces deux éléments n’apparaissent pas dans le reportage de France 2. Il a appelé à lancer les images d’archives pour étayer ses propos. Des preuves visuelles visiblement pas préparées en régie. Cyril Hanouna a indiqué qu’elles seraient diffusées à l’antenne lundi et sur les réseaux sociaux.

Lionel Stan aborde également les accusations de non-protection des sources, l’une des règles fondamentales du journalisme. “J’ai reçu une réquisition judiciaire. C’est la justice qui m’oblige de donner les identités de ces quatre policiers. Le préfet de police sur le plateau s’était pourtant engagé à ne pas nous les demander. J’ai appelé le capitaine de police judiciaire concerné en lui rappelant la promesse du préfet. Il m’a répondu que c’était une demande de la justice et que j’étais dans l’obligation de les donner. Diana a prévenu immédiatement l’ensemble des policiers invités en plateau (…) J’ai envoyé la réquisition judiciaire à la journaliste qui a mené le reportage.”

Fin de l’histoire ? Nul ne saurait le dire, donc affaire à suivre !