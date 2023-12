Découvrez les raisons pour lesquelles les hommes aiment à ce point le sexe matinal ?

Le sexe matinal : certains l’adorent, d’autres ne veulent même pas en entendre parler. Mais de manière générale, les hommes sont de grands adeptes des parties de jambes en l’air au saut du lit. Ce n’est pas seulement à cause de leur érection matinale. “Ce qui se passe durant le sommeil a un impact important sur le désir sexuel”.

Dans le monde des relations sexuelles, deux clans s’opposent : ceux qui préfèrent faire l’amour le matin et ceux qui ne jurent que par les ébats sexuels du soir. Des journalistes de HLN ont réalisé un sondage sur les réseaux sociaux pour prendre la température auprès de 30.000 abonnés.

Résultat ? 41% d’entre eux aiment tout particulièrement le sexe matinal, les 59% restants, eux, préfèrent se dénuder une fois la nuit tombée. De manière générale, les hommes aiment davantage faire l’amour aux petites heures que leurs partenaires féminines.

Selon le professeur d’urologie Piet Hoebeke (UGent), cela est lié au cycle hormonal des hommes. “Ils produisent un maximum d’hormones le matin, ensuite, ça diminue tout au long de la journée. Ce phénomène naturel s’est développé pour permettre aux hommes de se reproduire en toute sécurité. Durant la Préhistoire, si l’homme chasseur-cueilleur produisait un maximum de testostérone le matin et donc avait un pic de désir sexuel, il pouvait avoir des rapports sexuels immédiatement après son réveil dans un environnement sûr : sa hutte ou sa maison.”

Le sexologue clinicien et thérapeute de couple Wim Slabbinck confirme que les hormones jouent un rôle important dans le désir sexuel des hommes. Mais selon lui, ce n’est pas la seule explication. “Lorsqu’on est stressé, il est très difficile de ressentir le désir et donc d’avoir des relations sexuelles. Pendant le sommeil, les hormones du stress disparaissent. De plus, durant la phase de sommeil paradoxal, qui est le moment où l’on rêve, les hommes développent généralement une érection. Lorsqu’ils se réveillent avec cette érection, forcément, ils ressentent du désir sexuel et veulent faire l’amour dès le matin.”

Comment avoir une vie sexuelle épanouie si vous êtes du matin et votre partenaire du soir?

Wim Slabbinck constate dans sa pratique que de nombreux couples font l’expérience d’une différence de désir. Et cela peut avoir un sérieux impact sur les relations sexuelles et plus globalement sur le bien-être du couple. Évidemment, le spécialiste rappelle qu’il n’est pas vrai de dire que tous les hommes préfèrent le sexe du matin et que toutes les femmes préfèrent le sexe du soir. Mais de manière générale, lorsque les désirs ne sont pas alignés, cela peut créer des tensions entre les partenaires.

La solution selon Wim Slabbinck

La communication. “Dans une relation, il faut oser accepter ces différences. Le défi consiste à s’adapter l’un à l’autre. Les deux partenaires ne doivent pas rester chacun de leur côté avec leur propre vision des choses.” Chaque couple doit être capable de trouver son propre compromis. “Il faut surtout être ouvert d’esprit et essayer de comprendre son partenaire.” Le spécialiste est convaincu qu’il existe des astuces pour apprendre à aimer le sexe de bon matin. “La mauvaise haleine matinale vous dérange ? Brossez-vous les dents avant de passer aux choses sérieuses. Vous avez l’impression de ne pas avoir le temps ? Réglez votre réveil 30 minutes en avance.”

Bon à savoir.