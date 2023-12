Jaboot : 12 employés arrêtés pour détournement de 104 millions de francs CFA

Une affaire de détournement massif secoue la société alimentaire Jaboot, basée aux Mamelles, à Dakar. Douze (12) de ses employés ont été appréhendés par les autorités policières du commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao, accusés d’un détournement évalué à hauteur de 104 millions de francs CFA.

Le directeur général de la société aurait été alerté de la disparition suspecte de produits, des marchandises détournées et revendues sur le marché par certains employés de l’entreprise. Une enquête interne a été lancée, révélant un trou financier de 104 millions de francs CFA dans les caisses de l’entreprise.

Le procureur de la République de Pikine-Guédiawaye a été saisi d’une plainte pour “vol, abus de confiance et recel” à l’encontre de certains employés identifiés comme P. D., J. B., J. T., B. B. et X. Par la suite, le dossier a été transmis au commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao pour enquête et arrestation des personnes impliquées.

L’enquête des autorités a permis d’interpeller douze individus identifiés comme J. T., B. B., G. M., M. G., E. D., L. I. N., J. C., M. D., M. T., N. S., O. S. et S. N. Ces derniers ont finalement avoué les faits reprochés.

Selon Rewmi Quotidien, “M. G. a reconnu avoir déchiré des factures dans ses carnets de facturation après avoir commis des erreurs dans les factures concernées. Quant à J. T., B. B., J. B. et P. D., ils sont à l’origine des manquants des produits finis, complices des commerciaux, organisant la sortie et la revente frauduleuse des produits, se partageant ensuite les gains obtenus illégalement.”

Interrogé à nouveau, J. T. a admis sa participation au détournement survenu entre janvier et septembre 2023, déclarant avoir déchiré plusieurs bons de transfert de produits pour échapper aux contrôles internes.

Ce réseau impliquait aussi les commerciaux de la société, E. D., I. N., J. C., M. D., M. T., N. S., O. S. et S. N., tous informés du trafic et impliqués dans la vente frauduleuse des produits détournés.

Les douze (12) agents incriminés ont été déférés pour “association de malfaiteurs et vol en réunion au préjudice de leur employeur”.