Le livreur mise 1,8 million de sa patronne au pari sportif et perd, voici le verdict du tribunal

Elimane Diouf, un livreur au service de Diey Maty Diagne, a pris un chemin sombre en succombant à sa passion pour les jeux de hasard.

Cette obsession a transformé une relation amicale en une fracture irrémédiable entre les deux personnes. En effet, Diey Maty Diagne, gérante d’un point Wave, avait l’habitude de confier à Elimane Diouf toutes ses courses, y compris celles liées à son activité professionnelle. Elle lui avait même confié à plusieurs reprises des sommes d’argent conséquentes pour les retirer chez son fournisseur. Cependant, le dernier de ces retraits a pris une tournure dramatique.

Ce jour-là, elle remet son code à Elimane, qui, au lieu de respecter sa mission, succombe à la tentation des jeux de hasard. Malgré l’attente, Diey Maty Diagne ne voit pas revenir le livreur. Ce dernier, après avoir misé l’argent confié par sa patronne, remet le téléphone à une tierce personne avant de prendre la fuite, d’abord à Linguère puis en Gambie.

Le retour d’Elimane Diouf marque le début de ses ennuis judiciaires. Jugé au tribunal des flagrants délits de Dakar, il nie les faits qui lui sont reprochés. Selon lui, c’est Diey Maty Diagne qui lui aurait demandé de jouer pour elle, validant elle-même le code pour entamer le jeu. Une version que la justice n’a pas retenue, considérant la mauvaise foi du prévenu.

L’avocat de la partie civile a réclamé le maintien d’Élimane Diouf en détention et demandé une indemnisation de 3 millions 500 mille francs CFA. La représentante du ministère public requiert six mois d’emprisonnement ferme contre le prévenu. L’avocat de la défense plaide pour une application bienveillante de la loi, soulignant que son client est « un délinquant primaire ».

Au terme des plaidoiries, le tribunal reconnaît Elimane Diouf coupable d’abus de confiance et le condamne à six mois de prison ferme