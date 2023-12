Angelina Jolie : Pourquoi elle veut quitter Hollywood

La lauréate d’un Oscar a laissé entendre qu’elle voudrait peut-être se retirer du métier d’actrice à l’avenir dans une récente interview. Découvrez ce qu’Angelina Jolie a dit à propos de son retrait du monde du divertissement dans le passé.

Angelina Jolieest une actrice bien-aimée et une star acclamée par la critique depuis des décennies. Elle a joué dans des films classiques, comme Girl, Interrupted, Changeling et Salt, ainsi que dans des succès comme Maléfique. Tout au long de sa carrière, elle a remporté un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle dans Girl, Interrupted et trois Golden Globes.

Malgré une longue et impressionnante carrière dans le monde du cinéma, Angelina a récemment laissé entendre qu’elle pourrait être intéressée à prendre du recul par rapport au métier d’actrice.

Angelina Jolie (née le 14 juin 1975 à Los Angeles, Californie) est une actrice et réalisatrice américaine. Elle est la fille du célèbre acteurJon Voight et de l’actrice Marcheline Bertrand . Elle est devenue célèbre grâce à son premier rôle principal dans le film Hackers (1995). Elle a remporté son premier Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans le drame Girl, Interrupted (1999).

Elle a gagné encore plus de popularité en incarnant l’héroïne du jeu vidéo Lara Croft dans Lara Croft : Tomb Raider (2001) et sa suite The Cradle of Life (2003). Elle a continué à devenir une star d’action principale avec M r. et Mme Smith (2005) avec son partenaire réel Brad Pitt, et dans Wanted (2008).

Elle a été acclamée par la critique pour ses performances dans A Mighty Heart (2007) et Changeling (2008), qui lui ont valu une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice.

Elle s’est même lancée dans la réalisation avec son premier long métrage Au pays du sang et du miel en 2011, suivi de Unbroken , By the Sea et First They Killed My Father . Jolie est également connue pour son travail humanitaire auprès des Nations Unies.

Mieux connu pour :

Angelina sera peut-être toujours connue pour le triangle entre son mari Brad Pitt , qu’elle a volé à sa femme de l’époque, Jennifer Aniston. Vie personnelle :

Autrefois mariée à Johnny Lee Miller et Billy Bob Thomton, Angelina est désormais en couple avec Brad Pitt. Brangelina s’est fiancée en avril 2012 et a 6 enfants ensemble – trois biologiques, Shiloh , Knox et Vivienne , et trois adoptés, Maddox , Pax et Zahara . Ils se sont officiellement mariés le 23 août 2014 en France. Le 20 septembre 2016, il a été annoncé qu’Angelina avait demandé le divorce de Brad, citant prétendument les techniques