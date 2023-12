Clara de StarAcademy traitée de grosse: “Moi je me sens très bien comme ça et pour rien au monde je ne changerais.

Émue, Clara (#StarAcademy) évoque les critiques qu’elle a reçues sur son corps et délivre un beau message d’acceptation dans la quotidienne :

“Moi je me sens très bien comme ça et pour rien au monde je ne changerais. Encore aujourd’hui, je me bats tous les jours et c’est un peu aussi pour ça que je suis là. Les critiques déjà, ça me passe là. J’adore mon corps, peu importe ce que les gens disent. Et c’est vrai, moi je me trouve belle et personne ne me fera changer d’avis là dessus ! Mais surtout, j’ai remarqué qu’à partir du moment où tu as confiance en toi, que tu sais ce que tu veux, que tu n’en as rien à faire du regard des gens, les gens ne vont pas te critiquer. Ils savent que ça ne sert à rien de t’atteindre et la critique, ça sert à te piquer et si ça ne te pique pas et si on sent que ça ne te piquera pas, pourquoi on va venir t’attaquer ?”, conclut-elle.