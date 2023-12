”Pink Friday 2″ de Nicki Minaj devient le premier album d’une artiste féminine a atteindre la première place

”Pink Friday 2″ de Nicki Minaj devient le premier album d’une artiste féminine a atteindre plus rapidement la première place sur iTunes US cette année et sur Apple Music, dépassant ”SOS” de SZA.

Elle bat le record du plus grand nombre de chansons dans le top 30 de l’histoire d’iTunes aux États-Unis, après avoir classé simultanément (22 chansons) de son nouvel album ”Pink Friday 2” dans le Top 30 de iTunes US. — le record était auparavant détenu par BTS.

Avec ”Pink Friday 2″ elle fait l’unanimité sur Twitter X, et conserve sa couronne de reine du rap selon ses fans.