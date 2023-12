Cardi B et Offset, c’est fini ! La rappeuse confirme leur rupture.

Dans une annonce surprenante faite cette nuit, la célèbre rappeuse Cardi B a confirmé sa rupture avec Offset, mettant ainsi fin à leur relation amoureuse. Cette nouvelle a rapidement fait le tour des médias et des réseaux sociaux, suscitant des réactions de surprise et de déception chez leurs fans.

Cardi B, de son vrai nom Belcalis Almánzar, et Offset, membre du groupe de rap Migos, ont été un couple emblématique de l’industrie musicale depuis leur mariage en 2017. Leur relation tumultueuse a été souvent médiatisée, avec des hauts et des bas qui ont été rendus publics à plusieurs reprises.

La rappeuse a pris la parole sur les réseaux sociaux pour confirmer la triste nouvelle à ses millions d’abonnés. Dans une déclaration sincère, Cardi B a exprimé sa gratitude envers Offset pour leur relation et a révélé que malgré leurs efforts pour travailler sur leur mariage, ils ont finalement décidé de se séparer.

Les raisons exactes de leur rupture n’ont pas été divulguées, mais Cardi B a souligné qu’il n’y avait pas eu d’infidélité de la part d’Offset. Elle a également insisté sur le fait que leur priorité principale reste leur fille, Kulture, âgée de trois ans, et qu’ils continueront à la co-parentalité de manière respectueuse.

La nouvelle de la rupture entre Cardi B et Offset a suscité de nombreuses réactions de la part de leurs fans et de la communauté musicale. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de soutien et de réactions émotionnelles, certains exprimant leur tristesse face à la fin de ce couple emblématique.

Malgré cette séparation, Cardi B continuera à se concentrer sur sa carrière musicale florissante. Elle a récemment sorti de nouveaux singles à succès et est connue pour son énergie sur scène et son talent indéniable en tant qu’artiste.

La nouvelle de la rupture entre Cardi B et Offset marque la fin d’une ère pour le couple, mais leurs fans espèrent toujours qu’ils pourront trouver le bonheur individuellement. Nous leur souhaitons à tous deux le meilleur pour l’avenir et espérons que leur séparation se fera en douceur, tout en préservant le respect et l’amour qu’ils ont partagés pendant leur relation.

Cheikh Coka