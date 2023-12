Le procureur s’auto-saisit, Aly Ngouille Ndiaye porte plainte contre Me Moussa Diop

Le rouleau compresseur est activé contre l’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk et candidat à l’élection présidentielle de 2024. Quelques heures après ses accusations portées contre l’ancien ministre de l’énergie Aly Ngouille Ndiaye sur une « supposée délivrance d’autorisation d’exploration minière » au profit d’un industriel étranger basé au Sénégal, deux actions judiciaires sont enclenchées. Le candidat Aly Ngouille via son mandataire et avocat Me Daouda Ka a introduit une plainte contre Me Moussa Diop. Parallèlement, le procureur de la République s’est auto-saisi de l’affaire.

Des développements vont certainement suivre d’ici quelques heures dans cette affaire qui serait pilotée par la sûreté urbaine de Dakar.