Révélations de Me Moussa Diop: Aly Ngouille Ndiaye n’est pas l’auteur des lettres, selon son staff

La sortie de Me Moussa Diop sur le contrat présumé signé entre Macky Sall et l’homme d’affaire Jean Claude Mimran et impliquant Aly Ngouille Ndiaye enregistre sa première réaction parmi les « mis en cause »

Le staff du candidat déclaré à la Présidentielle, Aly Ngouille Ndiaye, a fait un communiqué pour apporter des démentis.

« Le Président Aly Ngouille NDIAYE rejette fermement ces allégations infondées contre sa personne. Pour rappel, c’est en septembre 2013 que Monsieur Aly Ngouille NDIAYE a quitté ses fonctions de Ministre de l’Energie et des Mines pour occuper le poste de Ministre de l’Industrie et des Mines. Par conséquent, il ne pourrait être l’auteur de cette prétendue lettre signée le 1er décembre 2016. En outre, le poste de Ministre de l’Energie et des Mines n’existait plus dans le gouvernement du Sénégal depuis 2013 », peut-on lire dans leur document.

Qui souligne que « Par ailleurs, la terminologie “autorisation d’exploration” ne figure pas dans le Code minier du Sénégal de 2003 et de 2016 »

Aussi, précise le staff de l’ancien ministre, « Les termes consacrés sont AUTORISATION DE PROSPECTION et PERMIS DE RECHERCHE. Ces deux titres miniers de nature différente ne donnent pas droit à l’exploitation d’une quelconque substance minérale »

Sur ledit accord de contrat évoqué par Me Moussa Diop, l’équipe de communication de Aly Ngouille Ndiaye d’expliquer: « Dans les Rapports de l’ITIE pour les années 2016, 2017 et 2018, accessibles au public, l’organe indépendant pour la transparence du secteur minier au Sénégal, il y est clairement noté qu’un seul permis de recherche de diamant a été octroyé en 2016, il s’agit du PERMIS DE RECHERCHE de WASSANGARA à Kédougou (Code A000577) d’une superficie de 614 km2 octroyé à la société 2SH SALY SOFTWARE ET HARDWARE le 19/01/2016 pour une durée de trois (3) ans ».

Pour ce qui s’agit des courriers lus par Me Moussa Diop et qu’aurait écrit Aly Ngouille Ndiaye, les services de ce dernier sont formels: « La Cellule de Communication tient à préciser que ces lettres sont inexistantes et ne sont qu’une pure imagination de ses auteurs. La Cellule de Communication de la Coalition Alyngouille 2024 condamne et regrette ces sorties fallacieuses et maladroites qui reflètent le degré d’ignorance et de légèreté d’un homme qui aspire à diriger un pays ».