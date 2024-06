Jennifer Lopez prête à tout pour sauver son mariage

Remis ensemble depuis 2021 (et mariés depuis 2022), Jennifer Lopez et Ben Affleck rencontreraient des difficultés dans leur couple ces derniers mois. Des médias américains vont même jusqu’à parler de divorce. Mais avant d’en arriver là, la chanteuse de 54 ans aurait décidé de mettre tout en œuvre pour sauver son mariage. Annulation de sa tournée mondiale et mise en garde à Jennifer Garner à qui elle aurait interdit de s'approcher de son mari: J.Lo est prête à tout pour son mari.

Le 31 mai dernier, Jennifer Lopez a officialisé l’annulation de sa tournée “This Is Me… Live | The Greatest Hits”, qui devait débuter le 26 juin à Orlando. “J’ai le cœur complètement brisé et je suis dévastée de vous laisser tomber. Sachez que je ne ferais pas cela si je ne pensais pas que c’était absolument nécessaire”, a déclaré la chanteuse. La raison invoquée pour justifier cette annulation: le besoin de prendre du temps pour “ses enfants, sa famille et ses proches”.

Mais selon certains, d’autres raisons se cachent derrière cette décision radicale. D’abord, le manque d’engouement autour des concerts. Les billets se vendaient mal, rappellent plusieurs médias, ce qui avait déjà contraint la star à changer de stratégie pour attirer les fans. J.Lo avait ainsi décidé d’inclure ses plus grands hits à cette nouvelle tournée, qui devait initialement se concentrer sur son nouvel album. Elle a changé le nom de la tournée en “This Is Me...Live |The Greatest Hits”, mais cela n’a pas suffi à attirer les spectateurs. D’autres sont persuadés que la chanteuse a annulé sa tournée en raison de ses problèmes de couple avec Ben Affleck.

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs de divorce entre J.Lo et son mari vont bon train. Récemment, l’acteur de 51 ans a été photographié sans son alliance et certains médias affirment même qu’il aurait quitté le domicile familial. Mais selon Entertainment Tonight, Jennifer Lopez et Ben Affleck n’auraient pas l’intention de divorcer. “Ils aimeraient arranger les choses. Leur relation ne fonctionne tout simplement pas à ce stade. Mais ils ne veulent pas baisser les bras parce qu’ils s’aiment. Cependant, pour le moment, ils sont malheureux”, peut-on lire dans les colonnes du média américain.

D’après les informations de Radar Online, Jennifer Lopez aurait mis en garde Jennifer Garner, ex-compagne de Ben Affleck, concernant sa proximité avec l’acteur.