Adama Faye arrêté, le frère de l’ex-Première dame dans de sales draps

La nouvelle de son arrestation n’a pas surpris grand monde car Adama Faye du fait qu’il soit frère de l’ex- Première dame, Marième Faye était dans le viseur des enquêteurs de la Section de recherches de Colobane où il est désormais en position de garde à vue. Selon des sources proches de l’enquête Monsieur Faye est poursuivi pour une affaire d’escroquerie foncière. Il aurait, en effet, «vendu des terrains en toc à des particuliers et peinaient à compléter le paiement des sommes escroquées». Le préjudice est estimé à 275 millions de francs CFA. Enfin, toujours selon la même source le mis en cause sera déféré au parquet ce jeudi, « même si certains de ses proches s’activent pour un règlement à l’amiable ». Il faut dire que les protégés de l’ancien régime sont maintenant exposés car ne bénéficiant plus d’une proximité avec les nouveaux dirigeants qui appellent à une rupture avec l'ancien système. Nous vous tiendrons au courant des prochains déroulements de cette affaire. En attendant ce sont les nombreux habitants de Grand-Yoff qui doivent être dans le désarroi puis Monsieur Faye est connu pour être quelqu'un qui soutenait toutes les populations démunies de cette cité et comme la Tabaski est si proche... Papis Sambou Senepeople.com