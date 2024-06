Voici la raison principale de la plainte de Thérèse Faye contre Cheikh Bara Ndiaye

L’homme semble avoir la mémoire courte pour encore s’attaquer à des Sénégalais bon teint, comme lui, fussent-ils de l’opposition. Déjà condamné pour des faits semblables sous le règne du régime du président, Bara Ndiaye le chroniqueur de Walf Tv semble n’avoir pas retenu la leçon.

Ayant déjà été condamné pour des faits similaires sous le règle du président Macky Sall et interné au pavillon spéciale le chroniqueur de Walf tv ne semble pas faire bonne amende donnant en passant l'impression de n'avoir retenu aucune leçon du passé. Et comme le disait si bien Antoine de Tocqueville: "Le passé n'éclairant plus le futur, l'esprit marche dans les ténèbres".

Il est vrai que ceux qu'ils soutenait son à présent au pourvoir mais il ne saurait y avoir du deux poids, deux mesures. Monsieur Ndiaye, s'il est reconnu coupable doit être jugé comme n'importe quel citoyen ordinaire car face aux enquêteurs il n'a apporté aucune preuve de ses allégation contre la dame Thérèse Faye, ci-devant, ancienne ministre du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'Equité sociale et territoriale, de s'être enrichie de façon illicite.

Le procureur de la République Abdou Karim Diop et le juge à qui il confiera cette patate auront à cœur de dire le droit, rien que le droit.

Au f ait qui parlait de rupture dans ce pays? Où se trouve l'antisystème?

Papis SAMBOU

Senepeople.com