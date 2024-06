Jennifer Lopez : Son “comportement de diva” agace la planète people

“Elle ne veut aucun contact visuel avec ses employés”

Dans un article récent nous vous annoncions que Jennifer Lopez passait de sales temps. En effet après l’annulation de sa tournée suivie de critiques salées sur son dernier film et les rumeurs de divorce avec Ben Affleck, désormais c’est son prétendu comportement de diva qui est largement décortiqué sur les réseaux sociaux.

Selon la journaliste américaine Meghan McCain : « Jennifer est une diva ». Et elle renchérit : “Il est temps qu’elle redescende sur terre. Je me sens mal parce que J. Lo est victime de harcèlement en ligne et je ne veux pas contribuer à cela, mais c’est une personne profondément désagréable. Elle n’a pas la réputation d’être une personne normale et gentille”

Une ancienne présentatrice rajoute ceci : “Je me souviens qu’elle avait un employé qui était uniquement chargé de porter un miroir lumineux devant elle pendant qu'on retouchait son maquillage”.

Il faut ajouter que ces dernières semaines, plusieurs personnes ont témoigné du comportement désagréable de Jennifer Lopez sur les réseaux sociaux. Un utilisateur de X évoque ainsi l’étrange “règle du contact visuel” que la star impose à ses employés. “Tout le personnel reçoit des instructions strictes, y compris la règle de ne jamais établir de contact visuel avec elle”, explique cette personne. “Ses chauffeurs privés ne sont même pas autorisés à la regarder dans le rétroviseur. Un ami a collaboré avec elle pour une chanson. Il l’a regardée sans faire exprès et elle l’a immédiatement viré. Elle a même arrêté toute la production à cause de cet incident.”

