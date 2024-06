Baisse des prix : L’Etat face aux défis de l’applicabilité

La baisse des prix des produits notamment des denrées alimentaires était une priorités des nouvelles autorités étatiques. Suite aux baisses annoncées il y a lieu de saluer les mesures édictées par le gouvernement a annoncé, ce jeudi, une baisse des prix de plusieurs denrées alimentaires dans le but de soulager les ménages, il faut dans la même lancée, reconnaître que ces mesures sont insuffisantes et leur applicabilité risque de poser plus de problème qu’elle n’en résout.

Mais tous les acteurs doivent saluer à sa juste valeur la décision du Gouvernement de baisser les prix des denrées (riz, sucre, huile, pain). Une mesure louable mais insuffisante qui malheureusement va rencontrer des défis majeurs quant à son effectivité sur l'ensemble du territoire. Et , faudrait-il le rappeler à nos décideurs, il reste à diminuer l'électricité, l'internet, le logement véritables casse-tête chinois pour le sénégalais lambda.

Selon certaines sources l'effectivité de la baisse sera fixée à l'issue de la réunion du Conseil national de la consommation, la semaine prochaine et la mesure de baisse des prix va coûter plus de 53 milliards FCFA de nos pauvres francs dévalués.

Papis Sambou

Senepeople.com