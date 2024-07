Beyoncé : Sa statue au musée Grévin ne convainc pas les internautes

Nouveau raté du célèbre musée Grévin ? Alors que l’institution française inaugurait la statue de la chanteuse Beyoncé, il n’aura pas fallu attendre très longtemps pour que les critiques fusent sur les réseaux sociaux. La raison ? Les internautes estiment que l’œuvre censée représenter la star américaine est totalement ratée. “Ça ressemble à tout le monde sauf Beyoncé”, peut-on notamment lire sur X.

Le jeudi 4 juillet, le musée Grévin a dévoilé avec fierté sa toute nouvelle statue représentant la célèbre chanteuse américaine Beyoncé. Dans un communiqué, l’institution parisienne précise que la réalisation de cette œuvre a nécessité “six mois de travail à l’équipe des ateliers de création de Grévin et au sculpteur Claus Velte”. Pour mettre sur pied cette statue “plus vraie que nature”, les équipes du musée se sont appuyées sur des documents et des photos de la star lors des différentes cérémonies des Grammy Awards. Un vrai challenge pour le musée français, qui est davantage habitué à travailler en direct avec les célébrités.

Le musée Grévin a confié que c’est un “ exercice toujours plus difficile quand la personnalité n’a pas posé”. Dans les colonnes du Parisien, l’établissement s’est tout de même félicité du résultat. “Après un énorme succès pour le vidéoclip de ‘Apeshit’ tourné à Paris au cœur du Musée du Louvre, le personnage de Beyoncé ne quittera plus la capitale”, déclare-t-il au journal français. Si le musée parisien est satisfait de son œuvre, du côté des réseaux sociaux, les critiques pleuvent. De nombreux internautes estiment que la statue est ratée et qu’elle ne ressemble pas du tout à Beyoncé.

Réaction critique d’internautes

“C’est Shakira?”, “Qui est cette femme blanche?”, “Pourquoi est-elle plus blanche que Taylor Swift?”, “aucun effort. Ça ressemble à tout le monde sauf à Beyoncé. Son nez me semble trop fin et sa peau trop blanche”, “Ce n’est pas Beyoncé. On a connu mieux de la part du musée Grévin”, “Je suis choqué du musée Grévin ces derniers temps. Ils ont toujours fait des statues très réalistes, et là, ils font n’importe quoi”, peut-on lire parmi les critiques sur X.

A en croire le Huffington Post, ce n’est pas la première fois que l’établissement est accusé d’avoir “blanchi” la peau d'une célébrité. En octobre dernier, le musée s’était par exemple engagé à retravailler la statue de Dwayne Johnson, alias The Rock, pour un problème semblable.

Cherchez l'erreur !