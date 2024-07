David et Victoria Beckham : Déjà 25 ans de mariage

David et Victoria Beckham ont quelque chose à fêter. Hier 4 juillet, ils ont célébré leurs 25 ans de mariage. Un cap fêté avec leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Pour l’occasion, ils ont ressorti leurs mythiques tenues violettes portées lors de la fête qui a suivi leur union.

Le 4 juillet 1999, Victoria Adams et David Beckham se sont dit oui au château de Luttrellstown en Irlande. Lors d’une cérémonie extravagante évaluée à un million d’euros, ils ont célébré leur amour. Vingt-cinq ans plus tard, les tenues violettes arborées le soir de leur mariage ont quitté le dressing pour une nouvelle photo souvenir. Idem pour les fameux trônes en or qui s’offrent un nouveau quart d’heure de gloire. “Regardez ce que nous avons trouvé”, peut-on lire en légende.

“25 ans et vous êtes toujours aussi beaux tous les deux, des souvenirs précieux”, se réjouit Sandra, la mère de David. “Vous avez l’air aussi bien qu’à l’époque, emblématique”, ajoute sa jeune sœur Joanne.

Dans une interview accordée à Jimmy Fallon, Victoria était revenue sur ce choix surprenant. “Cela m’a semblé être une très bonne idée à l’époque. Je pense que c’était surtout de la naïveté. Nous ne connaissions rien à la mode.”