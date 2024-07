Kris Jenner doit subir une ablation des ovaires – voici la raison

A 68 ans Kris Jenner doit subir une opération chirurgicale pour se faire enlever les ovaires suite à la découverte d’une tumeur. La mère des sœurs Kardashian a confirmé la nouvelle lors du dernier épisode de la téléréalité “The Kardashians” diffusée sur Hulu.

Dans cet épisode, Kris Jenner a fondu en larmes en racontant à ses filles qu’elle a passé un scanner à l’hôpital, qui a révélé “un kyste et une petite tumeur” au niveau de ses ovaires. Elle a ensuite précisé que les médecins lui avaient vivement conseillé de subir une ablation des ovaires pour éviter tout risque dans le futur.

“Je suis très émue, car c’est grâce mes ovaires que tous mes enfants sont nés”, a-t-elle ensuite déclaré. “C’est très sacré pour moi.” Outre ses filles Kim et Khloé, Kendall Jenner et Corey Gamble, le compagnon de Kris, étaient également présents lors de cette discussion. Face caméra, Kim Kardashian a confié être “très triste” pour sa mère. “Se faire opérer et se faire retirer les ovaires, ce n’est pas rien”, a-t-elle ajouté.