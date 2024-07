Être nu n’est plus vulgaire, voici pourquoi

Une chose est sûre: nous n’avons pas été pudiques au cours des 12 derniers mois. Les stars ont participé aux soirées les plus chics dans des tenues... pas trop couvrantes. Un téton par-ci, un ventre nu par-là? Longtemps jugé vulgaire, c’est aujourd'hui possible. Même sur le tapis rouge.

Tout d’abord, parlons de la tenue à l’origine de cette tendance. Pour cela, il faut remonter à une performance intime du groupe Radiohead dans un pub de Camden en 1993. Personne ne se doutait qu’un moment de mode emblématique allait avoir lieu, pas même Kate Moss, qui avait 19 ans à l’époque. La top-modèle est apparue dans une robe nue: la première à être portée en public, mais certainement pas la dernière.

“Transparente à cause du flash”

Sous sa robe transparente, Kate Moss ne portait qu'une culotte lors de cette fameuse soirée, si bien que sa tenue ne laissait que peu de place à l’imagination. Le lendemain, tous les journaux du monde entier en parlaient. Des photos d’une Moss rayonnante qui, à l’exception de sa culotte, était pratiquement nue.

Audacieux, scandaleux, vulgaire: le look avait de quoi faire trembler le monde. “Je ne savais pas que la robe était transparente jusqu’à ce que les photos soient publiées dans les journaux le lendemain”, a déclaré la Britannique à Vogue lors d’une récente interview. “Le flash donne l’impression que la robe est transparente, mais je ne pense pas que le tissu lui-même l’était. Si j’avais su que j’en parlerai encore 30 ans plus tard. Bonne robe, bonne soirée”, fut le commentaire de Moss.

Ce moment de mode est devenu un véritable phénomène culturel, discuté et imité encore aujourd’hui. Les nude dresses ont ensuite été à la mode pendant un certain temps dans les années 90 et 2000, mais elles ont également disparu de la scène par la suite.