Cyril Hanouna: “Je pense que c’est cuit pour nous” – ça craint pour C8

le groupe de Bolloré "C8" vit peut-être ses dernières heures à l’antenne. Dans les couloirs de la chaîne, en tout cas, on n’est pas confiant. “Je pense que c’est cuit pour nous”, confie même un cadre du groupe au "Parisien". D'ici quelques jours, l’Arcom (l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) rendra enfin sa décision concernant le renouvellement des fréquences de la TNT. Et après les nombreux dérapages de Cyril Hanouna à l’antenne, C8 n’est pas certaine de pouvoir continuer à émettre en 2025.

Au cours des huit dernières années, la chaîne a écopé de 7.610.001 euros de sanctions financières cumulées, rappelle le quotidien français.

En vrac, “Touche pas à mon poste” et ses équipes ont notamment été rappelés à l’ordre par l’Arcom pour avoir relayé des propos issus d’une théorie complotiste, pour avoir proféré des insultes contre le député LFI ou encore pour atteinte au respect de la vie privée. Lors de la campagne pour les élections législatives françaises, Cyril Hanouna a également tenté d’organiser un rapprochement entre le parti d’Éric Zemmour et le Rassemblement national de Jordan Bardella en passant un appel en direct.

Il faut rappeler que pour obtenir une fréquence sur la TNT, il faut répondre à un certain nombre d’obligations, comme le respect du pluralisme politique, la solidité financière, l’investissement dans la production française ou encore la maîtrise de l’antenne. Un dernier point qui est souvent reproché à l’animateur.

Pour espérer garder sa fréquence, la chaîne C8 s’est déjà engagée devant l’Arcom à imposer un différé de 15 à 45 minutes à l’émission “Touche pas à mon poste” de Cyril Hanouna, afin d’éviter ses débordements sanctionnés à de multiples reprises.