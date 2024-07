Mattel lance la première Barbie aveugle

La nouvelle poupée est équipée d’une canne et porte des lunettes de soleil, tandis que l’emballage est pourvu de braille, l’écriture pour les aveugles, a précisé Mattel. “Grâce à ces nouvelles poupées, encore plus d’enfants pourront trouver une Barbie qui les représente et raconter leurs propres histoires avec elle”, espère l’entreprise.

Le lancement est soutenu au Royaume-Uni par le RNIB (Royal National Institute of Blind People). « Barbie est synonyme de joie, de découverte et de compréhension du monde par le jeu, et il est merveilleux de penser que les enfants malvoyants peuvent désormais jouer avec une Barbie qui leur ressemble », a déclaré Debbie Miller, directrice du conseil et du soutien à la clientèle de l’organisation caritative.

“Nous sommes très satisfaits des détails qui ont permis de concevoir cette nouvelle Barbie – les vêtements tactiles, la canne et les lunettes de soleil”, s’est notamment réjoui l’Institut royal national britannique des aveugles, qui soutient le lancement de cette poupée. “Ça signifie beaucoup pour la communauté des aveugles et des malvoyants. Il s’agit d’une avancée positive pour aider les enfants et les adultes malvoyants à se sentir à leur place et à être reconnus.”

La première Barbie a été présentée en 1959. Depuis, il y a toujours eu des discussions sur le fait que la poupée présente une image corporelle irréaliste.

Barbie a déjà incarné de nombreux métiers différents et essaie de refléter de plus en plus la société moderne. La poupée existe ainsi déjà avec différentes caractéristiques, par exemple en tant que Barbie en fauteuil roulant ou atteinte du syndrome de la trisomie.

Désormais, la poupée Barbie existe aussi avec un handicap visuel. Avec ce lancement, son fabricant Mattel souhaite poursuivre ses efforts pour montrer un reflet plus large de la société.