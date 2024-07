Passeports diplomatiques: Pape Samba Mboup bloqué à l’aéroport

En avril dernier, Adji Mergane Kanouté, députée de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) dénonçait un « manque d’élégance » du nouveau régime avec les restrictions sur les passeports diplomatiques.

Le quotidien "Les Échos" révèle dans son édition de ce mardi 23 juillet que l’ancien directeur de Cabinet de Me Abdoulaye Wade a été bloqué à l’aéroport.

Le journal, narrant la mésaventure vécue par Pape Samba Mboup, révèle que ce dernier, « qui devait se rendre en France pour son rendez-vous médical, a vu son passeport diplomatique confisqué par la police des frontières. »

Heureusement pour l’ex-allié de Macky Sall, souffle le quotidien d’information, le document « lui a été restitué plus tard, après vérifications et interventions des plus hautes autorités ».